На какие регионы тратится больше всего бюджетных денег в Казахстане

Республиканский бюджет распределяется между всеми регионами Казахстана. Как оказалось, больше всего денег тратится на Астану. Какие области также получают большие суммы, узнали журналисты NUR.KZ.

Государство не всегда стремится в первую очередь поддерживать самые бедные регионы страны. Как сообщают аналитики Telegram-канала первого кредитного бюро Data Hub, в январе-сентябре текущего года значительная часть инвестиций из республиканского бюджета Казахстана поступила в Астану – 186,9 млрд тенге, или 26,4% от общей суммы средств.

При этом уровень бедности в столице самый низкий в стране – лишь 2,5% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума.

"Стоит отметить, что Астана всегда находится в фаворе у государства. Правда, время от времени все же уступает первое место по доле инвестиций из республиканского бюджета другим регионам", – сообщают аналитики Data Hub.

В подтверждение своих слов они приводят статистику за январь-сентябрь 2018 год, когда лидером по объемам инвестиций стала Павлодарская область (70,4 млрд тенге, или 15,5%), и за 2022 год, когда первое место было у Туркестанской области (103,3 млрд тенге, или 17,3%).

Стоит отметить, что последняя попала на лидерские позиции и в текущем году. По объемам инвестиций она заняла второе место – 75,5 млрд тенге, или 10,7%. Такая поддержка может объясняться тем, что именно Туркестанская область считается самой бедной – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума достигает 9,7%.

Впрочем, если рассматривать регионы с этой точки зрения, то в Жамбылской области тоже наблюдается высокий уровень бедности (5,8%), но полученный ей объем инвестиций оказался крайне мал – всего 3,6 млрд тенге, или 0,5% от общей суммы – это почти в 52 раза меньше, чем получила Астана.