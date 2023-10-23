Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На какие регионы тратится больше всего бюджетных денег в Казахстане

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Республиканский бюджет распределяется между всеми регионами Казахстана. Как оказалось, больше всего денег тратится на Астану. Какие области также получают большие суммы, узнали журналисты NUR.KZ.

Государство не всегда стремится в первую очередь поддерживать самые бедные регионы страны. Как сообщают аналитики Telegram-канала первого кредитного бюро Data Hub, в январе-сентябре текущего года значительная часть инвестиций из республиканского бюджета Казахстана поступила в Астану – 186,9 млрд тенге, или 26,4% от общей суммы средств.

При этом уровень бедности в столице самый низкий в стране – лишь 2,5% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума.

"Стоит отметить, что Астана всегда находится в фаворе у государства. Правда, время от времени все же уступает первое место по доле инвестиций из республиканского бюджета другим регионам", – сообщают аналитики Data Hub.

В подтверждение своих слов они приводят статистику за январь-сентябрь 2018 год, когда лидером по объемам инвестиций стала Павлодарская область (70,4 млрд тенге, или 15,5%), и за 2022 год, когда первое место было у Туркестанской области (103,3 млрд тенге, или 17,3%).

Стоит отметить, что последняя попала на лидерские позиции и в текущем году. По объемам инвестиций она заняла второе место – 75,5 млрд тенге, или 10,7%. Такая поддержка может объясняться тем, что именно Туркестанская область считается самой бедной – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума достигает 9,7%.

Впрочем, если рассматривать регионы с этой точки зрения, то в Жамбылской области тоже наблюдается высокий уровень бедности (5,8%), но полученный ей объем инвестиций оказался крайне мал – всего 3,6 млрд тенге, или 0,5% от общей суммы – это почти в 52 раза меньше, чем получила Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042105-na-kakie-regiony-tratitsya-bolshe-vsego-byudzhetnyh-deneg-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.