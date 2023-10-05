Снизит ли базовую ставку Нацбанк, предположили эксперты

Вместе со снижением темпов инфляции, может смягчить денежно-кредитную политику и Нацбанк. Многие эксперты считают, что снизят ставку уже завтра. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Годовая инфляция в Казахстане по итогам сентября установилась на уровне 11,8%. Таким образом темпы роста цен в стране снижаются быстрее, чем ранее предполагалось.

Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), на этом фоне многие эксперты считают, что для Национального банка РК открывается более широкое пространство в управлении денежно-кредитной политикой страны.

Большинство опрошенных АФК экспертов (71%) ожидают, что регулятор 6 октября примет решение по снижению базовой ставки. Напомним, 25 августа текущего года Нацбанк снизил ее впервые за три года – с 16,75% до 16,5%.

Впрочем, несмотря на ожидания, сами участники финансового рынка до конца не определились, насколько сильным будет снижение: одни считают, что ставка опустится до 15%, другие – до 16,25% или 16%.

Стоит отметить, что в 2024 году ожидается снижение базовой ставки вплоть до 12,5%, но только если инфляция опустится до целевых 5%, что впрочем, по мнению экспертов является труднодостижимой целью. Более реалистичная оценка – 11,3% на ближайший год.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Между тем ожидания по курсу нацвалюты заметно ухудшились. Напомним, в сентябре тенге сильно просел ко всем основным иностранным валютам. Тогда Национальный банк РК подробно рассказал о причинах ослабления.

Такая ситуация заставила экспертов пересмотреть и свои более ранние прогнозы. Так, к ноябрю ожидается, что средний курс доллара составит 481,3 тенге, впрочем в годовом разрезе его роста до 500 тенге не предвидится, средневзвешенный курс на 2024 год составил 493,8 тенге.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что данная информация не является руководством для инвестиционной деятельности. Другими словами, казахстанцам не следует полностью полагаться на нее и, например, массово приобретать иностранную валюту. Ведь курс тенге зависит от многих параметров и не по всем можно точно составить прогноз.