Рекордное количество рублей скупили казахстанцы в августе

В августе "чистые" продажи рубля в Казахстане составили почти 12,9 млрд тенге. Такой спрос стал рекордным за последние 14 месяцев. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Спрос на российскую валюту в Казахстане в начале 2023 года сильно упал. В некоторые месяцы нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) рубля вовсе оказывались отрицательными, то есть население чаще продавало российскую валюту, чем покупало.

В "минус" нетто-продажи уходили в январе, феврале и апреле 2023 года. Однако июнь данную тенденцию не продолжил. Рос спрос и в июле. Тогда на фоне ослабления рубля его "чистые" продажи превысили 6 млрд тенге, что стало максимальным показателем с начала года.

В августе спрос вырос еще сильнее. По данным Национального банка РК за месяц население Казахстана приобрело российскую валюту на 12,9 млрд тенге. Это максимальный показатель за последние 14 месяцев. Больше было только в июне 2022 года, когда нетто-продажи рубля достигли почти 15 млрд тенге.

Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Где чаще всего покупали рубли

Самый большой спрос на российскую валюту в августе был зафиксирован в Астане – 4,9 млрд тенге. На втором месте оказалась Восточно-Казахстанская область, где "чистые" продажи составили 1,9 млрд тенге. Третье место досталось Карагандинской области – 1,3 млрд тенге.

При этом в ряде регионов нетто-продажи оказались отрицательными. Так, в Алматы продажи российской валюты составили минус 495,6 млн тенге, в Туркестанской области – минус 307,9 млн тенге, в Кызылординской – минус 277,1 млн тенге, а в Шымкенте – минус 243,3 млн тенге.

Нетто-продажи рубля в Казахстане (август 2023 года). Источник: Национальный банк РК

Спрос на другие иностранные валюты падает

Интересно, что на фоне роста спроса на рубли в Казахстане заметно просели продажи всех остальных основных иностранных валют: доллара, евро, фунта стерлингов и юаня.

Так, по итогам августа нетто-продажи доллара составили 149,6 млрд тенге (на 22,93% меньше, чем в июле), евро – 14,8 млрд тенге (на 9,03% меньше), фунт стерлингов – 422,8 млн тенге (на 10,27% меньше), а юаня – 34,4 млн тенге (на 50,36% меньше).

Повышенный спрос на российскую валюту может быть обусловлен его резким ослаблением. Рубль по отношению к тенге в августе проседал до 4,42 тенге.