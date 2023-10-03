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30 лет независимости Казахстана

В каких городах Казахстана подорожало жилье, рассказали аналитики

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Жилой комплекс построен в Алматы
Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сентябре 2023 года цены на жилье в Казахстане почти не изменились. При этом выросли они в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых других городах страны. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В сентябре прошлого года аналитики фиксировали сильный рост цен на казахстанском рынке жилья. Тогда первичное жилье за месяц подорожало на 0,3%, а вторичное – на 1,1%. В годовом разрезе стоимость выросла на 17,7% и 25,9% соответственно.

Не последнюю роль в подорожании играли льготные ипотечные программы от государства и, собственно, повышенный спрос на жилье среди казахстанцев.

Однако год спустя картина заметно изменилась. Напомним, в августе 2023 года цены на "первичку" остановились, а на "вторичку" – падали.

В сентябре, согласно данным портала "Крыша", стоимость вторичного жилья почти не изменилась. А во многих городах страны и вовсе фиксировалось снижение цен на квадратные метры.

Сильнее всего они снизились в Актау и Талдыкоргане – по 0,8% за месяц. На втором месте оказался Павлодар, где снижение составило 0,7%, а третье место досталось Атырау – 0,6%.

При этом в некоторых городах вторичное жилье все равно показало месячный прирост стоимости:

  • Кызылорда – на 1,2%;
  • Алматы – на 0,8%;
  • Петропавловск – на 0,8%;
  • Актобе – на 0,6%;
  • Шымкент – на 0,4%;
  • Уральск – на 0,3%;
  • Астана – на 0,1%;
  • Костанай – на 0,1%.

Самое дорогое вторичное жилье в сентябре продавалось в Алматы – 708 600 тенге за квадратный метр. Далее идет Астана – 474 300 тенге, а замыкает тройку лидеров по стоимости Шымкент – 422 000 тенге за "квадрат".

Самое дешевое жилье продавалось в Кызылорде – всего 236 925 тенге за квадратный метр.

Изменение цен на вторичном рынке жилья в сентябре 2023 года.
Изменение цен на вторичном рынке жилья в сентябре 2023 года. Инфографика: krisha.kz

Что касается изменения цен с начала года, то они, согласно данным аналитиков, успели снизиться в среднем на 1,2%. Правда, такая картина наблюдается не во всех регионах страны. Например, в Алматы стоимость квадратных метров, наоборот, с начала года выросла – на 1,5%.

В годовом разрезе стоимость вторичного жилья выросла в среднем лишь на 1%. Другими словами, рынок жилой недвижимости в Казахстане продолжает остывать. Вполне возможно, что на эту ситуацию повлияли повышение порогов для снятия пенсионных накоплений, а также завершение некоторых льготных ипотечных программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039243-v-kakih-gorodah-kazahstana-podorozhalo-zhile-rasskazali-analitiki/

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