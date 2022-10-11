Казахстанцы продолжают скупать жилье, несмотря на рост цен

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Рост цен на рынке недвижимости не помешал покупательской активности. Казахстанцы продолжают покупать жилье. О том, сколько всего в сентябре было проведено сделок купли-продажи, рассказали аналитики Бюро национальной статистики.

В августе 2022 года на рынке жилья было зафиксировано сразу два необычных явления – первичное жилье в Казахстане немного подешевело, и казахстанцы стали чаще покупать однокомнатные квартиры. В целом рост продаж жилья всех типов в августе составил сразу 17,4% за месяц.

Сентябрь тенденцию по снижению цен, которую заложил август, не поддержал. Стоимость квадратного метра в новостройках продолжила расти, правда, всего на 0,3% за месяц. Зато продолжилась другая тенденция – рост числа сделок купли-продажи жилья.

Так, по данным аналитиков, количество проданной недвижимости в Казахстане в сентябре выросло на 1,6% за месяц. Всего была зарегистрирована 36 241 сделка купли-продажи жилья.

Казахстанцы продолжают покупать жилье. Инфографика: Бюро национальной статистики

Лидерами по количеству сделок в сентябре стали Астана и Алматы – 6 347 и 6 342 сделки соответственно. Стоит отметить, что в обоих мегаполисах, несмотря на самые высокие показатели, наблюдается снижение числа сделок – по 0,7% за месяц.

На этом фоне ряд регионов показал заметное увеличение. Так, в сентябре наибольший рост количества сделок был зарегистрирован в Туркестанской (15,2%), Восточно-Казахстанской (14,8%) и Павлодарской областях (11,8%).

В то же время есть регионы, которые показали наибольший спад продаж за месяц. Так, в Улытауской области количество сделок в сентябре составило всего 372, что на 9,7% меньше, чем было в августе. Показала снижение и Алматинская область – на 7,4% (всего 1 477 сделок).

Какое жилье покупали в сентябре

Казахстанцы, как и прежде, предпочитают квартиры, а не индивидуальные дома. Так, из 36 241 сделки купли-продажи на дома пришлось всего 8 905, а на квартиры – 27 336.

При этом сентябрь продолжил еще одну из заложенных в августе тенденций. В Казахстане второй месяц подряд наблюдается рост продаж однокомнатных квартир - в сентябре было совершено 10 163 сделки купли-продажи против 9 879 сделок в августе.

В то же время двухкомнатные квартиры, которые всегда были самыми популярными в Казахстане, второй месяц подряд уступают «ветку первенства» – в сентябре количество проданных "двушек" составило лишь 10 083 единицы.

Какие квартиры предпочитают казахстанцы. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что касается индивидуальных домов, то, несмотря на меньшие показатели, чем у квартир, в сентябре в ряде регионов их покупали чаще.

Алматинская область – 927 сделок ;

; Жамбылская область – 569 сделок ;

; Жетысуская область – 426 сделок ;

; Туркестанская область – 842 сделки.

В то же время рост числа продаж индивидуального жилья наблюдался в Шымкенте (на 11,6%), а также в Актюбинской (на 9,8%), Восточно-Казахстанской (на 9,6%), Жамбылской (на 7,9%) и Павлодарской областях (на 8,5%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992034-kazahstantsy-prodolzhayut-skupat-zhile-nesmotrya-na-rost-tsen/