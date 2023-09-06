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Какой рост цен в Казахстане ожидает Нацбанк

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Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

В Казахстане наблюдается снижение темпов инфляции. Нацбанк между тем подготовил прогноз по поводу возможного снижения роста цен на товары и услуги в стране. С ним ознакомились журналисты NUR.KZ.

Темпы годовой инфляции в Казахстане снижаются уже не первый месяц. Так, например, рост цен по итогам августа составил 13,1%, тогда как еще в июле этот показатель был на уровне 14%.

При этом в отдельных секторах экономики цены все равно активно растут. Особенно это видно по сфере платных услуг – в августе годовая инфляция здесь ускорилась с 13,6% до 13,9%.

При этом в стране наблюдаются определенные дезинфляционные тенденции. Так, повышение предельных цен на ГСМ не оказало такого сильного влияния на ускорение инфляции, как ожидалось. Национальный банк РК в своем очередном докладе о денежно-кредитной политике отмечает, что причина этому кроется в укреплении курса тенге в июле.

Однако фискальное стимулирование, направленное на строительство инфраструктурных объектов и объектов образования будет иметь отложенный эффект на рост цен, и в 2025 году инфляция сложится так же, как и ожидалось ранее.

При этом в Нацбанке подготовили сразу три сценария по изменению инфляции в стране: базовый, пессимистичный и оптимистичный.

Прогноз инфляции по базовому сценарию

Согласно базовому сценарию, инфляция в стране в 2023 году продолжит замедляться и сложится на уровне 10-12%. Уменьшению показателя будут способствовать базовая ставка и общий тренд на снижение мировых продовольственных цен.

В 2024 году ожидается снижение инфляции до 7,5-9,5%, а в 2025 – до 5,5-7,5%.

Базовый прогноз по инфляции
Базовый прогноз по инфляции. Источник: Доклад о денежно-кредитной политике Национального банка РК

Прогноз инфляции по пессимистичному сценарию

В силу наличия неопределенности касательно развития мировой экономики на фоне нестабильной геополитической ситуации Нацбанк также подготовил и другие сценарии.

В пессимистичном – инфляция в 2023 году сложится в районе 12-14%, то есть к концу года она даже может немного ускориться. Однако в 2024 году все равно снизится – до 9-11%. В 2025 году ожидается ее замедление до 7-9%.

Пессимистичный прогноз по инфляции
Пессимистичный прогноз по инфляции. Источник: Доклад о денежно-кредитной политике Национального банка РК

Прогноз инфляции по оптимистичному сценарию

В Нацбанке также не отрицают вероятность снижения инфляции более быстрыми темпами, чем это предусмотрено в базовом сценарии.

Согласно оптимистичному прогнозу, инфляция в 2023 году сложится на уровне 9,5-11,5%. В 2024 году ожидается ее снижение до 7-9%, а в 2025 – до 5-7%.

Оптимистичный прогноз по инфляции
Оптимистичный прогноз по инфляции. Источник: Доклад о денежно-кредитной политике Национального банка РК

Впрочем, в прогнозах отмечают существование рисков в среднесрочной перспективе. Так, например, существует вероятность усиления импорта внешней инфляции.

Например, в России, одном из основных торговых партнеров Казахстана, вследствие наблюдаемого ослабления рубля, усиливающегося внутреннего спроса, а также перестройки источников поставок вероятно значительное ускорение инфляции. Это в свою очередь может спровоцировать рост цен и для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035432-kakoy-rost-tsen-v-kazahstane-ozhidaet-natsbank/

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