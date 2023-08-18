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На сколько образование подорожало в Казахстане

Опубликовано:

Казахстанская школьница.
Школьница. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам с детьми новый учебный год выйдет значительно дороже предыдущего. О том, на сколько выросли цены в сфере образования, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам июля годовой рост цен на товары и услуги в Казахстане составил 14%. Однако некоторые товары подорожали намного сильнее. Например, ранее мы рассказывали, что цены на канцелярские товары выросли сразу на 64,4% за год.

Это неизбежно приводит к дополнительным тратам казахстанцев, которые готовят своих детей к новому учебному году. Однако подорожанием канцтоваров все не ограничилось. Родителям нужно быть готовым к тому, что и сами услуги образования в Казахстане заметно выросли в цене.

Так, согласно данным аналитиков EnergyProm, по итогам июля образование подорожало в среднем на 13% за год. Сильнее всего цены выросли в Туркестанской области – сразу на 26,3%. В Алматы рост цен составил 11,6%, в Шымкенте – 11,2%, а в Астане – 6,1%.

Больше всего подорожало профессиональное среднее образование – сразу на 18,7% за год.

Также заметно выросли средние цены на образование для взрослых – на 16%, а на услуги высших учебных заведений – на 14,4%. Стоимость среднего и дошкольного образования увеличилась в среднем на 8,3% и 10,4% за год соответственно.

Образование подорожало в среднем на 13%
Рост цен на образование. Инфографика: energyprom.kz

За ростом цен растут и расходы семей на образование. Впрочем, это происходит из года в год. Так, например, в 2021 году в среднем одно домохозяйство страны потратило на образование примерно 40 438 тенге.

В эту сумму входит плата непосредственно за образование, покупка учебников, школьной формы, расходы на питание и проезд, а также другие расходы на обучение. Стоит отметить, что она является средней по Казахстану – при расчете учитывались даже те семьи, где нет школьников и студентов.

В 2022 году средние расходы казахстанцев на образование увеличились – сразу на 50,5%, до 60 867 тенге на одно домохозяйство. С текущим ростом цен на канцелярские товары и услуги образования эта сумма может вырасти еще сильнее.

Казахстанцы тратили в среднем 60 867 тенге в 2022 году на образование.
Расходы семей на образование в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Следует также учитывать, что казахстанцам приходится тратиться и на другие повседневные расходы, которые также растут. Например, недавно стало известно, что почти половину своих расходов казахстанцы тратят на продукты питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033027-na-skolko-obrazovanie-podorozhalo-v-kazahstane/

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