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30 лет независимости Казахстана

Доходы населения выросли в Казахстане

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Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще в первом квартале 2023 года реальный рост доходов населения Казахстана проигрывал инфляции. Однако в следующем периоде он обогнал темпы роста цен в стране. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Инфляция негативно влияет на благосостояние казахстанцев. Ранее мы рассказывали о том, что материальное положение многих граждан за последние годы сильно ухудшилось.

Не последнюю роль в этом играют доходы казахстанцев. Несмотря на тот факт, что во втором квартале средняя зарплата достигла рекордных значений (более 360 тыс. тенге), доходы абсолютного большинства граждан значительно меньше – не более 160 тыс. тенге в месяц.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2023 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составляли 168,1 тыс. тенге в месяц, а их реальный рост проиграл инфляции на 1,6%.

Во втором квартале ситуация несколько изменилась – в деньгах показатель вырос до 179,6 тыс. тенге и обогнал темпы роста цен, но лишь на 3%.

Среднедушевые номинальные доходы населения в Казахстане
Среднедушевые номинальные доходы населения. Инфографика: Бюро национальной статистики

Отметим, что при расчете среднедушевых номинальных денежных доходов населения аналитики оценивают доходы от наемной и самостоятельной занятости (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого населения статистической отчетностью), а также выплаты социальных трансфертов.

При этом учитываются денежные средства, направляемые населением на текущее потребление, производственную деятельность и накопление.

Также стоит отметить, что среднедушевые номинальные доходы населения оказались значительно выше похожего показателя – денежных доходов на душу населения. Напомним, они во втором квартале составили 283 647 тенге за три месяца, или лишь 94 549 тенге в месяц.

Разница заключается в методе подсчета: при расчете доходов на душу населения также учитываются все виды доходов, в том числе алименты и помощь от родственников. Однако в учет не берутся денежные средства, направленные на капиталовложения в производственную деятельность и накопление.

При этом оба показателя исчисляются делением общей суммы доходов на численность постоянного населения.

Где инфляция опережает доходы в Казахстане

Стоит отметить, что не во всех регионах наблюдается положительная динамика по росту среднедушевых номинальных денежных доходов населения. Так, например, реальные доходы жителей области Абай идут вровень с инфляцией, то есть, население не беднеет, но и не улучшает свое благосостояние.

При этом сразу в четырех областях страны реальные доходы сильно "проседают" по отношению к росту цен в стране:

  • Атырауская – на 1,1%;
  • Кызылординская – на 2,1%;
  • Павлодарская – на 4,5%;
  • Мангистауская – на 9%.

Самые высокие среднедушевые доходы во втором квартале 2023 года зафиксированы в Атырауской области – 337 861 тенге. Это почти в два раза больше общереспубликанского показателя.

В Алматы средние доходы составили 242 660 тенге, в Астане – 241 292 тенге, а в Шымкенте – 110 986 тенге. Самый низкий показатель зафиксирован в Туркестанской области – 100 646 тенге.

Среднедушевые номинальные доходы населения в Казахстане
Среднедушевые номинальные доходы населения. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, доходы казахстанцев в среднем начали обгонять темпы роста цен в стране. В будущем аналитики рассчитывают, что инфляция начнет снижаться в Казахстане, а значит и рост доходов может показать более стремительные темпы, что в итоге положительно повлияет на благосостояние населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039042-obgonyaet-li-rost-dohodov-naseleniya-inflyatsiyu-v-kazahstane/

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