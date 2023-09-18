284 тыс. тенге за три месяца: стали известны средние доходы казахстанцев

Денежные доходы на душу населения в Казахстане во втором квартале 2023 года составили лишь 283 647 тенге. Почему они меньше средней зарплаты в стране и из чего складываются, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата во втором квартале 2023 года составила более 365 тыс. тенге в месяц. В эту сумму вошли все надбавки, премии и доплаты. Кроме того, при ее подсчете не брались во внимание удерживаемые взносы. Другими словами, "на руки" работники в среднем получают значительно меньше.

Тем не менее, даже "чистая" средняя зарплата в Казахстане заметно превышает денежные доходы на душу населения, которые во втором квартале 2023 года, по данным Бюро национальной статистики, составили всего 283 647 тенге за три месяца.

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Почему доходы меньше средней зарплаты

Разница между средней зарплатой и средними доходами довольно большая. Особенно она заметна если разделить квартальный показатель на три месяца. Выходит, что средние ежемесячные доходы казахстанцев во втором квартале 2023 года составили лишь 94 549 тенге, то есть почти в 4 раза меньше показателя средней зарплаты в стране.

Такое различие объясняется методом подсчета. Среднюю зарплату рассчитывают между всеми трудящимися, тогда как при подсчете денежных доходов на душу населения берутся в учет все жители Казахстана, в том числе пенсионеры, дети и безработные. Поэтому итоговая сумма является довольно условной.

Из чего состоят денежные доходы казахстанцев

Большую часть в структуре доходов занимают зарплаты казахстанцев – 74,6%. Причем доходы от работы по найму заняли 65,2%, а не по найму – лишь 9,4%.

Пенсии заняли 17,3% в структуре доходов. Затем идут пособия – 3,8%, стипендии – 0,4%, а также адресная социальная помощь – 0,1%.

Также аналитики отметили доходы из других источников. В частности, материальная помощь от знакомых и родственников, в том числе выплаты алиментов, заняли 1,9% от общих доходов. Примерно 0,5% составили доходы от собственности и 1,4% – прочие денежные поступления.

Структура денежных доходов. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что в зависимости от региона вклад в общий показатель может заметно различаться. Так, например, самая большая доля доходов от собственности фиксируется в Алматы – 1,7%.

Мангистауская область отличилась доходами от работы по найму – 81,7%. А жители Астаны чаще всего получают денежную помощь от родственников – 4,8%. При этом область Жетісу, а также Кызылординская и Костанайская области отметились самыми высокими долями доходов посредством адресной социальной помощи – 0,2%.

Таким образом, можно отметить, что главный источник доходов у казахстанцев является именно трудовая деятельность. Даже в Туркестанской области, регионе с самым высоким уровнем бедности, именно она обеспечивают большую часть всего денежного дохода населения – 77,1%, тогда как пособия – лишь 7%.