Что влияет на курс тенге, рассказали в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс тенге в марте испытывал как "взлеты", так и "падения". Почему была такая неопределенность и что влияет на стоимость казахстанской валюты, рассказали в Национальном банке РК.

В начале марта казахстанский тенге показывал уверенный рост и 4 марта достиг своего "пика" – официальный курс доллара тогда составил всего 431,08 тенге. На этом фоне некоторые эксперты даже строили предположения, что Нацбанк решил начать "искусственное укрепление" тенге для борьбы с инфляцией.

Однако "сильной" национальная валюта оставалась недолго и перед весенними праздниками заметно ослабла. К 17 марта тенге потерял все свои ранее приобретенные позиции. Тогда один доллар стоил 466,15 тенге по официальному курсу НБРК – это был максимальный показатель с начала 2023 года.

К концу марта тенге немного окреп, однако вернуться к курсу в 431 тенге за доллар так и не смог. По состоянию на 31 марта курс американской валюты установился на уровне 448,05 тенге.

Что повлияло на курс тенге

Как объясняет заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова, наблюдаемый рост волатильности на внутреннем валютном рынке происходил из-за ухудшения настроений рыночных участников на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе США и Европы, а также в связи со снижением нефтяных котировок.

Напомним, в марте обанкротились несколько американских и европейских банков. Эта ситуация создала определенные риски и для казахстанской банковской сферы. Таким образом, из-за разных факторов курс тенге по итогам марта ослаб сразу на 1,6%, до 452,7 тенге за доллар.

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, падение могло быть сильнее, но в течение месяца поддержку тенге оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора и конвертация части активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в бюджет.

Как сообщают в Нацбанке, продажи квазигосударственных компаний в марте составили 253 млн долларов, а продажи из Нацфонда – 721 млн долларов. В апреле, согласно имеющимся плановым ориентирам, ожидаемый объем продаж составит 550-650 млн долларов.

Вместе с тем покупка валюты для пенсионных активов составила 232 млн долларов. В апреле планируется "докупить" еще 200-250 млн долларов.

Стоит отметить, что Нацбанк внимательно отслеживал ситуацию на внутреннем и внешнем рынках. В марте регулятор сообщал о готовности провести валютные интервенции, если такая необходимость появится, однако система быстро адаптировалась к новым условиям и вмешательство не потребовалось.

Сейчас официальный курс казахстанской валюты составляет 448,28 тенге за доллар. То есть тенге стал заметно крепче, чем был в начале апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016481-chto-vliyaet-na-kurs-tenge-rasskazali-v-natsbanke/