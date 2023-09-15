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Основные продукты питания пятую неделю дешевеют в Казахстане

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Женщина смотрит в чек в магазине
Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

Социально значимые продукты питания за неделю подешевели на 0,1%. Такая тенденция наблюдается уже пятую неделю подряд. Как их средняя стоимость изменилась за год, узнали журналисты NUR.KZ.

Больше всего денег казахстанцы тратят на мясные продукты, хлебобулочные изделия, крупы и молочные продукты.

Все они отчасти входят в список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), то есть основных продуктов питания, которые пользуются наибольшим спросом у среднестатистического жителя страны.

В связи с этим цены на СЗПТ контролируются государством и еженедельно мониторятся аналитиками Бюро национальной статистики (БНС). К слову, последние пять недель статистические отчеты фиксируют дефляцию основных продуктов питания. Другими словами, средние цены на них активно падают.

Согласно данным БНС на 12 сентября, за прошедшую неделю они снова в среднем подешевели на 0,1%.

Сильнее всего снизилась средняя по стране стоимость репчатого лука – на 2,8%. На данный момент она составляет 128 тенге за килограмм. Напомним, что этот товар сильно подорожал в начале года.

За неделю также подешевел картофель – на 1,2% до 160 тенге в среднем за килограмм.

До одного процента скинули в средней цене гречневая крупа (до 328 тенге), подсолнечное масло (до 764 тенге), морковь (до 194 тенге), белокочанная капуста (до 170 тенге), сахарный песок (до 425 тенге), а также соль, которая теперь в среднем по стране стоит 65 тенге за килограмм.

Не изменились цены на пшеничную муку первого сорта (225 тенге), хлеб из нее (187 тенге за килограмм), рожки (316 тенге), а также пастеризованное молоко и кефир жирностью 2,5% в мягких полиэтиленовых пакетах – их средняя стоимость составляет 377 тенге и 413 тенге соответственно.

Между тем выросла средняя стоимость риса (до 470 тенге), сливочного масла (до 3 842 тенге), лопаточно-грудной части говядины (до 2 479 тенге), куриных окорочков (до 1 219 тенге), творога (до 2 082 тенге), а также яиц первой категории (до 461 тенге за десяток).

Данные продукты питания за неделю подорожали на 0,1-0,9%. То есть резких изменений не наблюдалось.

Изменение цен на социально значимые продукты питания
Изменение цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Инфографика: Бюро национальной статистики

С начала текущего месяца социально значимые продовольственные товары подешевели на 0,2%. А за год – подорожали на 6,2%. При текущей инфляции это небольшой показатель. Например, по итогам августа в целом продукты питания в Казахстане подорожали на 12,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2036742-osnovnye-produkty-pitaniya-pyatuyu-nedelyu-desheveyut-v-kazahstane/

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