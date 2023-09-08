Основные продукты питания продолжают активно дешеветь в Казахстане

Многие социально значимые продовольственные товары дешевеют уже несколько недель подряд. Цены на какие продукты снизились сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Рекордный рост цен, который наблюдался до начала 2023 года постепенно снижается до обычных показателей. Это касается не только общей инфляции в стране, которая снижает свои темпы уже несколько месяцев подряд (13,1% по итогам августа), но и социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).

Так, по данным Бюро национальной статистики, всего за одну неделю (с 29 августа по 5 сентября) социальные продукты в стране подешевели в среднем на 0,1%. Сильнее всего снизились цены на репчатый лук – сразу на 4,7%, до 132 тенге в среднем за килограмм. Также заметно подешевел картофель – на 2,7% за неделю, до 162 тенге.

Стоит отметить, что в сентябре было зафиксировано снижение цен даже на белокочанную капусту – на 1,3%. Напомним, именно она "выбивалась" из общей картины дефляции и в последние месяцы сильно росла в цене. По состоянию на 5 сентября в среднем килограмм капусты стоит 171 тенге.

При этом за неделю сильнее всего подорожали рис (на 1,1%, до 467 тенге) и сливочное масло (на 0,6%, до 3 827 тенге за килограмм). Остальные СЗПТ или подешевели, или показали незначительный прирост цен в пределах 0,1%-0,2%. Исключением стали пастеризованное молоко жирностью 2,5% и социальный хлеб – цены на эти продукты за неделю не изменились.

Изменение цен на СЗПТ за неделю. Источник: Бюро национальной статистики

Если рассматривать изменение цен на СЗПТ с начала года, то они выросли лишь на 3,4%. В годовом разрезе, то есть по отношению к 2022 году рост составил 6,5%.

Сильнее всего с января подешевели гречневая крупа (на 35%), подсолнечное масло (на 14,5%), сахарный песок (на 10,3%), пшеничная мука 1 сорта (на 6,7%) и яйца 1 категории (на 4,3%).

При этом по состоянию на 5 сентября значительно дороже, чем в начале года, стоят белокочанная капуста (на 68,7%), рис (на 34,6%) и морковь (на 34,2%).

Изменение цен на СЗПТ с начала года. Источник: Бюро национальной статистики

В годовом разрезе стоимость многих основных продуктов питания заметно снизилась. Особенно отличились гречневая крупа и сахар – они стоят дешевле, чем год назад на 36,5% и 20,9% соответственно. Напомним, именно в 2022 году в Казахстане наблюдалось сильное подорожание сахара на фоне его дефицита.

Изменение цен на СЗПТ за год. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что еженедельное снижение цен на социально значимые продовольственные товары становится все более заметным. Уже сейчас многие товары из списка стоят дешевле, чем год назад. А некоторые из них, например, подсолнечное масло, вообще впервые за несколько лет начали дешеветь именно в этом году.