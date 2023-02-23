Репчатый лук подорожал на 50% с начала года в Казахстане

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Репчатый лук и белокочанная капуста продолжают дорожать в Казахстане. Как за последнюю неделю изменились цены на эти и другие социально значимые продовольственные товары, узнали журналисты NUR.KZ.

Стоимость социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) продолжает расти в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, с 14 по 21 февраля рост цен составил 0,3%. Таким образом, подорожание с начала года составило уже 2,7%, а за год – целых 23,7%.

Сильнее всего за прошедшую неделю выросли цены на репчатый лук и белокочанную капусту – на 2,3% и 3,4% соответственно. Таким образом, за неполные два месяца лук подорожал сразу на 50,1%, годовой же прирост вплотную приблизился к 100%.

Помимо этого также за неделю заметный прирост цен был зафиксирован на рис – на 1,5%. Остальные продукты из списка СЗПТ отметились лишь незначительным недельным подорожанием.

При этом подешевели гречневая крупа (сразу на 1,7%), подсолнечное масло (на 0,4%), сахар (на 0,4%), куриные окорочка (на 0,2%) и яйца (на 0,1%).

Цены на пшеничную муку первого сорта и пастеризованное молоко жирностью 2,5% за неделю не изменились. Впрочем в годовом разрезе они все равно значительно подорожали.

Таким образом, средние цены на некоторые продукты питания к 21 февраля установились следующие:

репчатый лук – 185 тенге за килограмм;

за килограмм; белокочанная капуста – 115 тенге ;

; гречневая крупа – 477 тенге ;

; подсолнечное масло – 903 тенге ;

; куриные яйца – 485 тенге ;

; мука – 241 тенге ;

; молоко – 353 тенге.

Напомним, чтобы товар считался социально значимым, он должен подходить под определенные критерии. Например, в список СЗПТ входят только весовые рожки, а вот фасованные уже таковыми не являются.

Похожие правила работают и с другими продуктами. Ранее мы подробно рассказывали о том, как понять, считается ли продукт социально значимым или нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010585-repchatyy-luk-podorozhal-na-50-s-nachala-goda/