Когда и какие налоги сократят в Казахстане, ответил министр финансов

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах мажилиса ответил, какие налоги планируют сократить в Казахстане по поручению президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра спросили, когда и какие налоги уменьшат в стране – такое поручение президент Касым-Жомарт Токаев озвучил в послании народу 1 сентября.

"Как вы знаете, разрабатываем сейчас новый налоговый кодекс. Буквально в ближайшее время мы после обсуждения на правительственном уровне опубликуем проект – и там как раз вы все увидите", – сообщил министр Ерулан Жамаубаев.

Его попросили рассказать, о каких налогах идет речь.

"Я думаю, это в основном сборы. У нас 2-3 налога системообразующие – это корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и НДПИ. Они, естественно, останутся.

А вот таки мелкие пошлины, может быть, за рекламу или еще за что-то, сборы, – может быть они сократятся", – ответил министр.

Напомним, глава государства 1 сентября в своем послании народу поручил уменьшить количество видов налоговых платежей в бюджет.

"Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам", – отмечал президент.

Также отметим, что в конце марта этого года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.

В ходе процесса утверждения изменений и дополнений в Налоговый кодекс Минэкономики РК отмечало, что планируется исключить некоторые госпошлины – нововведение было направлено на физлиц.

Кроме того, в январе в КГД рассказывали о поправках, которые касаются исчисления индивидуального подоходного налога. Часть поправок расширяет перечень налоговых льгот.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2035479-kakie-nalogi-i-kogda-sokratyat-v-kazahstane-otvetil-zhamaubaev/