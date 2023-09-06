Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Когда и какие налоги сократят в Казахстане, ответил министр финансов

Опубликовано:

Деньги лежат возле калькулятора
Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах мажилиса ответил, какие налоги планируют сократить в Казахстане по поручению президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра спросили, когда и какие налоги уменьшат в стране – такое поручение президент Касым-Жомарт Токаев озвучил в послании народу 1 сентября.

"Как вы знаете, разрабатываем сейчас новый налоговый кодекс. Буквально в ближайшее время мы после обсуждения на правительственном уровне опубликуем проект и там как раз вы все увидите", – сообщил министр Ерулан Жамаубаев.

Его попросили рассказать, о каких налогах идет речь.

"Я думаю, это в основном сборы. У нас 2-3 налога системообразующие – это корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и НДПИ. Они, естественно, останутся.

А вот таки мелкие пошлины, может быть, за рекламу или еще за что-то, сборы, – может быть они сократятся", – ответил министр.

Напомним, глава государства 1 сентября в своем послании народу поручил уменьшить количество видов налоговых платежей в бюджет.

"Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам", – отмечал президент.

Также отметим, что в конце марта этого года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.

В ходе процесса утверждения изменений и дополнений в Налоговый кодекс Минэкономики РК отмечало, что планируется исключить некоторые госпошлины – нововведение было направлено на физлиц.

Кроме того, в январе в КГД рассказывали о поправках, которые касаются исчисления индивидуального подоходного налога. Часть поправок расширяет перечень налоговых льгот.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2035479-kakie-nalogi-i-kogda-sokratyat-v-kazahstane-otvetil-zhamaubaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.