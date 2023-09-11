Какую зарплату получает средний класс в мегаполисах Казахстана, рассказали аналитики

Уровень доходов влияет на качество жизни населения. По этому показателю казахстанцев можно разделить на несколько групп. Какой доход имеют представители среднего класса, читайте в материале NUR.KZ.

Средний класс – это социальная группа населения, которая характеризуется наличием стабильного дохода, достаточного для покрытия широкого круга материальных и социальных потребностей.

Обычно считается, что именно средний класс является важным элементом для экономики страны, так как это основные налогоплательщики и потребители товаров и услуг.

Но, как отмечают в Jusan Analytics, до уровня среднего класса не дотягивает большинство жителей мегаполисов в Казахстане.

При этом к данной категории лиц исследователи относят граждан, чьи повседневные расходы не превышают 40-50% от суммы их доходов, то есть они зарабатывают достаточное количество денег для достижения достойного качества жизни.

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Сколько зарабатывают казахстанцы

Согласно данным исследования аналитиков, населения Астаны и Алматы можно разделить на шесть групп по уровню их доходов:

наименее обеспеченные – получают от 70 до 200 тыс. тенге в месяц после всех налогов и социальных отчислений;

в месяц после всех налогов и социальных отчислений; низкообеспеченные – доход составляет от 201 до 400 тыс. тенге ;

; нижний средний класс – зарабатывают "чистыми" от 401 до 700 тыс. тенге в месяц;

в месяц; средний класс – зарплата составляет от 701 тыс. до 1,2 млн тенге ;

; преуспевающие – их доход равен от 1,2 до 2 млн тенге ;

; обеспеченные – зарабатывают более 2 млн тенге в месяц.

Доходы и расходы жителей Астаны и Алматы. Источник: Jusan Analytics

Данные исследования указывают, что даже в таких крупных городах, как Алматы и Астана, более 90% занятых лиц не дотягивают до уровня среднего класса, который выступает гарантом социально-экономической стабильности страны.

"В мегаполисах почти половине работников (49%) не хватает заработной платы на покрытие базовых расходов.

К среднему классу можно отнести только 4,4% работников с зарплатой от 700 тыс. до 1,2 млн тенге, у которых повседневные расходы составляют 40-50% от дохода. Работники с доходом выше среднего составляют наименьшую долю среди занятого населения – 2%", – отмечается в источнике.

При этом между мегаполисами наблюдается значительное неравенство: если в Алматы 51% занятых зарабатывают меньше, чем они тратят на свои базовые нужды, то в столице зарплаты не хватает 13% занятых лиц.

В то же время доля столичных жителей, входящих в категорию среднего класса, оказалась почти в два раза больше, чем в Алматы: 24% против 11%.

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