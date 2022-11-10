"Мы не можем постоянно импортировать инфляцию": Ашимбаев о борьбе с ростом цен

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты рассказал, что могло бы снизить темпы инфляции в стране. Он также рекомендовал взять под контроль сетевые торговые точки, для которых в приоритете импортная продукция, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что сейчас первое, что волнует население, это существенный рост цен на продукты питания.

"Действительно, последствия пандемии коронавируса, санкционные войны и геополитическое противостояние в мире, которое сегодня идет, – это влияет на стоимость энергоносителей и в целом на цены.

В то же время понятно, что мы импортируем инфляцию, понятно, что мы здесь под влиянием внешнего воздействия. Но говорить, что все под внешним влиянием, это тоже поверхностная позиция", – указал он кабмину.

Спикер рекомендовал признать зависимость от продовольственного импорта.

"Раз мы сами в Казахстане не создали производства отечественных продуктов, по некоторым позициям не закрываем свой спрос, хотя столько денег в годы независимости выделялось, мы импортируем. Если у некоторых наших соседей укрепляется национальная валюта, на этом фоне если мы зависим от них по импорту, то, соответственно, растут цены.

Логика какая здесь? Логика такая, что нужна диверсификация импорта: из других стран, другие транспортные маршруты поставок прорабатывать, какие-то методы искать. Мы не можем постоянно импортировать инфляцию из соседних стран", – заявил он.

Рекомендовал он также взять под контроль сетевые торговые точки, которые предпочитают продукции местных фермеров импортную продукцию.

"Фермеры жалуются на то, что когда они заходят в какие-то крупные сетевые супермаркеты, они отодвигают их продукцию на второй план, их сельхозпродукты не ставят на прилавки в проходимых местах, там стоит импортная продукция.

Они говорят, что у них дополнительно просят денег, чтобы их продукцию выставляли на видных местах. Фермеры говорят, что у них нет такой возможности. В итоге, на первом плане – импорт.

Импортеры, видимо, могут это себе позволить: у них и рентабельность, видимо, выше и возможности больше – они могут платить дополнительно. Какие последствия из этого: снова накрутка цен, снова инфляция – за счет того, что мы не всегда контролируем сетевые объекты. Накручивается цена, растет инфляция", – пояснил спикер сената.

Второй момент, добавил он, – отсутствие поддержки отечественных фермеров, если в конечной точке, магазинах, в приоритете – импортная продукция.

"Эти вопросы можно, наверное, и нормативным образом отрегулировать в этих условиях, когда мы действительно должны принимать и неординарные меры. Думаю, эти вопросы регулируются ведомственными нормативными актами, наверное, можно решить, если нет, то можно и в законы внести поправки", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Ранее мы писали, что октябрь текущего года продолжил показывать рекордную за последние годы инфляцию. Ее месячный прирост составил 1,6%. Сильнее всего за месяц подорожали помидоры – сразу на 21%. Следом идут огурцы (на 14,7%), а замыкают тройку лидеров яйца – они подорожали на 6,3%. Также в октябре подорожали рыба и морепродукты (на 2,3%), булочные и мучные изделия (на 2,2%), прохладительные напитки (на 1,9%) и сыр с творогом (на 1,8%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996534-my-ne-mozhem-postoyanno-importirovat-inflyatsiyu-ashimbaev-o-borbe-s-rostom-tsen/