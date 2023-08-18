Основные продукты питания продолжают дешеветь в Казахстане

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе с уменьшением уровня инфляции в Казахстане снижаются и цены на основные продукты питания. О том, на сколько они успели подешеветь, читайте в материале NUR.KZ.

После рекордного роста цен, с которым столкнулись казахстанцы в 2022 году, ситуация с социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ) постепенно стабилизируется. Напомним, по итогам 2022 года инфляция в стране установилась на рекордных 20,3%.

Многие продукты питания дешевеют уже не первый месяц, и это снижение цен продолжается до сих пор. Так, например, по данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, то есть с 8 по 15 августа успели подешеветь восемь продовольственных товаров из списка СЗПТ.

Сильнее всего снизились цены на репчатый лук – сразу на 6,9% за неделю. Заметно подешевел картофель – на 0,8%, а также морковь и мука первого сорта – по 0,7%.

Помимо этого стали дешевле гречневая крупа (на 0,5%), подсолнечное масло и сахар (на 0,4%), а также куриные окорочка (на 0,3%). Социальный хлеб за неделю не изменился в цене.

Заметно подорожали при этом белокочанная капуста (на 3,2% за неделю) и рис (на 1,4%).

Изменение цен на СЗПТ. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что часть этих продуктов уже стоит дешевле, чем год назад. Например, один килограмм гречневой крупы на данный момент стоит сразу на 33,7% дешевле, чем годом ранее.

Аналогичная ситуация наблюдается с сахарным песком (на 20,1% дешевле), репчатым луком (на 9,2% дешевле) и подсолнечным маслом (на 7,5% дешевле). Напомним, цены на масло именно в 2023 году начали снижаться впервые за последние пять лет.

Исключением остается белокочанная капуста. Она практически беспрерывно дорожает с начала года и сейчас стоит на 58,2% дороже, чем в 2022 году.

Таким образом, можно отметить, что за редким исключением социально значимые продовольственные товары стабильно дешевеют. Если же смотреть на картину в общем, то по состоянию на 15 августа они все еще стоят на 7,3% дороже, чем в 2022 году.

Продовольственная инфляция за этот период, к слову, составила 13,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033058-osnovnye-produkty-pitaniya-prodolzhayut-deshevet-v-kazahstane/