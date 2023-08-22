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Тенге резко укрепился по отношению к основным иностранным валютам

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Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тенге резко укрепился по отношению к доллару и другим иностранным валютам. О том, насколько выросла казахстанская валюта за день, узнали журналисты NUR.KZ.

Еще недавно тенге сильно падал в цене. Так, например, 18 августа курс евро превысил 500 тенге. Доллар в этот же день подорожал сразу на 8,89 тенге. Это падение казахстанской валюты некоторые эксперты посчитали странным и предположили, что таким образом "восстанавливается паритет с рублем".

Однако данная ситуация продлилась недолго. Всего за день тенге вернул практически все утраченные позиции. К 22 августа курс американской валюты снизился сразу на 9,37 тенгедо 452,34 тенге за 1 доллар.

Евро просел в цене на 8,64 тенге и теперь стоит 493,05 тенге, а рубль подешевел на 15 тиындо 4,8 тенге.

Курсы иностранных валют на 22 августа.
Курсы валют. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что такое резкое укрепление тенге произошло на фоне новости о том, что в Казахстане временно приостановили действие нормы об обязательной продаже валютной выручки квазигосударственными компаниями.

Напомним, данная норма была введена правительством Казахстана в 2020 году. Тогда в связи с ухудшением внешних условий перед компаниями поставили требование – продавать 75% своей валютной выручки. Такая норма стала одним из факторов поддержки тенге.

Затем, в феврале 2023 года, норму снизили – до 50%, а в июле 2023 года – до 30%. Теперь же квазигосударственные компании вовсе могут не продавать доллары на бирже.

Соответственно, с приостановкой этой нормы тенге потерял один из факторов поддержки. Тем не менее всего за день казахстанская валюта резко выросла в цене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033406-tenge-rezko-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-osnovnym-inostrannym-valyutam/

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