Тенге резко ослаб ко всем основным иностранным валютам всего за один день

Купюра доллара и монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего за один день тенге "просел" по отношению к доллару, рублю и евро. О том, насколько сильно упал курс национальной валюты, читайте в материале NUR.KZ.

Вечером 16 августа по итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара подорожал почти на 6 тенге.

Однако "просел" тенге не только по отношению к американской валюте. За день также заметно вырос евро и рубль. Так, согласно текущему курсу Национального банка РК, евро за день подорожал на 4,71 тенге – до 496,1 тенге, а рубль вырос на 12 тиын – до 4,7 тенге.

Напомним, практически весь июль российская валюта постепенно теряла свои позиции, а минимума она достигла 15 августа, когда один рубль стоил всего 4,42 тенге по официальному курсу. Однако всего за два дня он подорожал на 28 тиын и тем самым вернул половину потерянных ранее позиций.

Курс рубля и тенге. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что по текущему курсу Нацбанка казахстанцам приобрести или продать иностранную валюту не получится. Обменные пункты, как правило, вводят наценку на свои услуги.

Поэтому казахстанцам, решившим приобрести доллары, рубли или евро, нужно быть готовым к тому, что рыночный курс будет менее выгодным для них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032794-tenge-rezko-oslab-ko-vsem-osnovnym-inostrannym-valyutam-vsego-za-odin-den/