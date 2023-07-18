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Цены на растительное масло снизились впервые за 5 лет в Казахстане

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Подсоднечное масло и деньги
Растительное масло и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане зафиксировано снижение цен на растительное масло, в частности, на подсолнечное. В каком регионе страны его стоимость упала сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

За последний год стоимость многих продовольственных товаров в Казахстане сильно выросла, однако в данный момент в стране наблюдается снижение темпов роста цен. Так, к 1 июля общая инфляция в стране снизилась с 15,9% до 14,6%.

На этом фоне было зафиксировано снижение цен и на некоторые продукты питания, в частности, на растительное масло. Оно, по данным информационной аналитической системы "Талдау", в июне подешевело в среднем на 0,4%.

Последний раз месячное снижение цен фиксировалось статистиками 5 лет назад – в июне 2018 года.

Впрочем, как отмечают аналитики EnergyProm, снижение в основном затронуло подсолнечное масло – оно за год подешевело на 0,9%, а вот оливковое, наоборот, подорожало сразу на 19,1%.

Как изменились цены в регионах Казахстана

Сильнее всего подсолнечное масло упало в цене в Алматы и Шымкенте – на 9,6% и 9,3% за год соответственно.

Также снижение зафиксировано в Актюбинской (на 6,6%), Акмолинской (на 4%), Туркестанской (на 3,3%), Восточно-Казахстанской (на 4%), Алматинской (на 2,7%), Абайской (на 2,4%), Жамбылской (на 2%), Жетысуской (на 1,7%), и Павлодарской (на 1,5%) областях.

Тем не менее, в ряде регионов подсолнечное масло все равно продолжило дорожать. Сильнее всего цены выросли в Астане – сразу на 12,1% за год. На втором месте оказалась Атырауская область – на 10,6%, а замыкает тройку лидеров Костанайская область, где цены выросли на 6,5%.

Что касается оливкового масла, то абсолютно во всех регионах Казахстана фиксируется рост цен. Сильнее всего они выросли в Мангистауской области – сразу на 46,6%. Следом идут Павлодарская и Акмолинская области – на 38,6% и 37,1% соответственно.

В Алматы средняя стоимость оливкового масла выросла на 11,7%, в Астане – на 13,8%, а в Шымкенте – на 26,3% за год.

Масло в среднем стало дешевле на 0,4%
Индекс потребительских цен на растительное масло. Инфографика: energyprom.kz

Согласно последним данным Бюро национальной статистики, с учетом изменения цен стоимость литра подсолнечного масла в среднем по Казахстану установилась в районе 812 тенге.

Самое дорогое при этом продавалось в Конаеве (973 тенге за литр), а самое дешевое – в Актобе (703 тенге). В Шымкенте литр подсолнечного масла в среднем стоил около 686 тенге, в Алматы – 795 тенге, а в Астане – 928 тенге.

Напомним, масло – не единственный продовольственный товар, на который было зафиксировано снижение цен. За год дешевле стали и многие другие продукты питания, в том числе гречневая крупа и сахарный песок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029082-tseny-na-rastitelnoe-maslo-snizilis-vpervye-za-5-let-v-kazahstane/

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