Курс евро превысил 500 тенге в Казахстане

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Курс казахстанского тенге продолжает падать. По отношению к евро он уже "перескочил" отметку в 500 тенге. О том насколько подорожали иностранные валюты в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала недели на казахстанском валютном рынке наблюдается резкое ослабление казахстанской валюты. Так, например, в понедельник доллар подорожал почти на 3 тенге.

Очередное падение было зафиксировано 16 августа – тогда по итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс американской валюты вырос почти на 6 тенге. А 17 августа он повысился еще на 5,13 тенге.

По официальному курсу Национального банка Казахстана на сегодня, доллар подорожал еще на 8,89 тенге – до 463,19 тенге.

Аналогичная ситуация происходит и с другими иностранными валютами. Так, с начала недели российский рубль подорожал на 57 тиын, и по состоянию на 18 августа его официальный курс составил 4,99 тенге.

Значительно подорожал и евро. В период с 15 по 18 августа европейская валюта выросла в цене сразу на 14,3 тенге. Причем только за последний день прирост составил 7,48 тенге. Текущий официальный курс евро уже достиг отметки в 503,58 тенге.

Курс евро. На основе данных: Национальный банк РК

Напомним, ранее ситуацию с тенге прокомментировали в Национальном банке РК. Там отметили, что никак не влияют на курс казахстанской валюты, а формируется он в первую очередь на основе ожиданий участников рынка, а также ряда внутренних факторов и динамики на мировых рынках. Другими словами, текущая стоимость тенге отвечает условиям рынка.

При этом, например, финансовый эксперт Андрей Чеботарев считает, что текущее ослабление тенге выглядит странным, так как в экономике "ничего глобально не изменилось", а потому, вполне возможно, что казахстанская валюта "восстанавливает паритет с рублем", так как дешевый рубль мешает казахстанским предпринимателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032954-kurs-evro-prevysil-500-tenge-v-kazahstane/