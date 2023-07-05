Чем опасен слабый рубль для Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впервые с 2022 года курс рубля упал ниже 5 тенге. Дальнейшее падение может привести к негативным последствиям для экономики Казахстана. Чем опасен слабый рубль, узнайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 5 июня 2023 года курс российского рубля установлен на уровне 4,99 тенге. Последний раз рубль стоил меньше 5 тенге 29 марта 2022 года, то есть более года назад.

На самом деле, само по себе укрепление казахстанской валюты не является негативным событием. Это говорит о том, что отечественная валюта способна "держать удар" перед внешними экономическими событиями.

Тем не менее, если тенге будет дальше укрепляться, а российский рубль продолжит терять позиции, то экономика Казахстана может пострадать.

Дело в том, что в страну приходит очень много товара из соседней России. Как правило, по себестоимости он оказывается дешевле отечественных аналогов. Если курс рубля продолжит снижаться, то стоимость товаров снизится еще сильнее и бизнесу будет выгоднее закупать их в России, а не у отечественных поставщиков.

Так, например, уже происходит с курятиной. Часть продукции, несмотря на увеличение объемов собственного производства, уже завозится из России, потому что она обходится дешевле отечественной.

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На опасность также обращает внимание автор аналитического Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев, который неоднократно призывал Национальный банк РК снизить базовую ставку для того, чтобы дать казахстанской экономике "разгон".

"Прямо сейчас в связи с падением рубля уже замаячила проблема повышения импорта из России — их товары дешевеют. Сейчас отличное время вернуть кредитный импульс экономике, чтобы наше производство защитило нас от российского импорта", – объясняет эксперт.

О похожей проблеме рассказывают и аналитики Finprom, которые заявили, что в текущей ситуации отечественным производителям продуктов питания может потребоваться господдержка.

"В соседней России постепенно слабеет нацвалюта, рубль, и, соответственно, относительно рубля укрепляется тенге. Курс временами уже опускается ниже 5 тенге за 1 рубль. Все это приводит к тому, что закупать товары у соседа по ЕАЭС становится дешевле.

Учитывая, что Россия – крупнейший торговый партнер РК, дешевые продукты могут хлынуть на казахстанский рынок и создать проблемы для казахстанских товаропроизводителей", – отмечают аналитики.

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, действительно ли продолжится укрепление тенге в будущем – большой вопрос.

Дело в том, что одна из причин, по которой тенге в 2023 году заметно смог укрепиться, кроется в действиях Национального банка РК и предприятиях квазигосударственного сектора (КГС), которые "вливали" доллары на валютный рынок Казахстана и тем самым оказывали поддержку тенге.

С 1 июля текущего года субъекты КГС должны будут продавать не 50% своей валютной выручки, а всего лишь 30%. Другими словами, долларов на рынке станет меньше, что возможно может привести к росту курса американской валюты, и как следствие, к удорожанию рубля из-за того, что его курс рассчитывается на основе стоимости тенге к доллару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027682-chem-opasen-slabyy-rubl-dlya-kazahstana/