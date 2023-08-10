Спрос на однокомнатные квартиры резко вырос в Казахстане

Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Последнее время среди приобретающих жилье казахстанцев в основном пользовались спросом двухкомнатные квартиры. В июле на их место пришли "однушки". За счет чего вырос спрос, узнали журналисты NUR.KZ.

В текущем году в Казахстане планомерно дешевеет жилая недвижимость. Это не могло не сказаться на спросе.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле 2023 года было зарегистрировано 34 225 сделок купли-продажи жилья – на 14,5% больше, чем месяцем ранее.

Количество сделок на рынке жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Из них 25 444 сделки (74,3% от общего показателя) были совершены по квартирам в многоквартирных домах. Их количество увеличилось на 15,7%.

Рост в основном был обеспечен за счет купли-продажи однокомнатных квартир – в июле их было оформлено 9 779. На втором месте расположились двухкомнатные – 9 592.

Заметим, что последние несколько месяцев "однушки" в Казахстане пользовались меньшим спросом, чем "двушки". Например, в июне количество сделок по ним составило всего 7 701 против 8 525 соответственно. Похожая картина наблюдалась и в мае, и в апреле. А в июле интерес к однокомнатным квартирам резко вырос.

В лидеры по общему количеству сделок купли-продажи жилья в стране между тем выбилась Астана – 6 675 сделки. За месяц показатель вырос на 47,6%. А число проданных в столице "однушек" увеличилось на 67% (с 1 818 в июне до 3 028 в июле).

Ранее в региональном разрезе в основном лидировал Алматы, сейчас он на втором месте – 5 217 сделки. Рост составил всего 8,8%.

В тройку лидеров по количеству сделок купли продажи также вошла Карагандинская область – 3 118. А меньше всего их было проведено в области Улытау – 425.

Помимо Астаны наибольший рост количества сделок был зарегистрирован в Туркестанской области (на 39,4%) и области Улытау (на 23,9%). А наибольший спад за месяц наблюдается в Костанайской (на 8,1%), Кызылординской (на 5,5%) и Атырауской областях (на 3,1%).

Таким образом, спрос на жилье в Казахстане вырос в основном за счет однокомнатных квартир, приобретаемых в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031969-spros-na-odnokomnatnye-kvartiry-rezko-vyros-v-kazahstane/