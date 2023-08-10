Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Спрос на однокомнатные квартиры резко вырос в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина держит в руках модель дома
Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Последнее время среди приобретающих жилье казахстанцев в основном пользовались спросом двухкомнатные квартиры. В июле на их место пришли "однушки". За счет чего вырос спрос, узнали журналисты NUR.KZ.

В текущем году в Казахстане планомерно дешевеет жилая недвижимость. Это не могло не сказаться на спросе.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле 2023 года было зарегистрировано 34 225 сделок купли-продажи жилья – на 14,5% больше, чем месяцем ранее.

Количество сделок на рынке жилья в Казахстане
Количество сделок на рынке жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Из них 25 444 сделки (74,3% от общего показателя) были совершены по квартирам в многоквартирных домах. Их количество увеличилось на 15,7%.

Рост в основном был обеспечен за счет купли-продажи однокомнатных квартир – в июле их было оформлено 9 779. На втором месте расположились двухкомнатные – 9 592.

Заметим, что последние несколько месяцев "однушки" в Казахстане пользовались меньшим спросом, чем "двушки". Например, в июне количество сделок по ним составило всего 7 701 против 8 525 соответственно. Похожая картина наблюдалась и в мае, и в апреле. А в июле интерес к однокомнатным квартирам резко вырос.

В лидеры по общему количеству сделок купли-продажи жилья в стране между тем выбилась Астана – 6 675 сделки. За месяц показатель вырос на 47,6%. А число проданных в столице "однушек" увеличилось на 67% (с 1 818 в июне до 3 028 в июле).

Ранее в региональном разрезе в основном лидировал Алматы, сейчас он на втором месте – 5 217 сделки. Рост составил всего 8,8%.

В тройку лидеров по количеству сделок купли продажи также вошла Карагандинская область – 3 118. А меньше всего их было проведено в области Улытау – 425.

Помимо Астаны наибольший рост количества сделок был зарегистрирован в Туркестанской области (на 39,4%) и области Улытау (на 23,9%). А наибольший спад за месяц наблюдается в Костанайской (на 8,1%), Кызылординской (на 5,5%) и Атырауской областях (на 3,1%).

Таким образом, спрос на жилье в Казахстане вырос в основном за счет однокомнатных квартир, приобретаемых в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031969-spros-na-odnokomnatnye-kvartiry-rezko-vyros-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.