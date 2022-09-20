В каком строящемся ЖК Астаны дешевле купить "однушку"

Астана. Иллюстративное фото: SasinT Gallery/Getty Images

Квадратный метр жилья в новостройках Астаны – самый дорогой по республике. Чтобы сэкономить, можно купить квартиру в одном из строящихся жилых комплексов (ЖК). В каком из них ниже цены на "однушки", узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новых многоквартирных домах Казахстана в августе составила 425 615 тенге. Между тем в Астане этот показатель за год вырос более чем на четверть.

Согласно информационно-аналитической системе Бюро национальной статистики, он составил 556 338 тенге, что значительно больше, чем в остальных регионах страны.

Цены на отдельные квартиры могут зависеть от разных факторов: расположения жилого комплекса, класса жилья, количества комнат, отделки и так далее.

При этом в строящихся жилых комплексах стоимость жилья может быть ниже. Именно в них мы и проверили цены на квадратный метр в однокомнатной квартире с предчистовой отделкой.

Мониторингу подверглись жилые комплексы комфорт-класса на левом берегу Астаны, конец строительства которых запланирован на 2022-2023 годы.

Данные были собраны 19 сентября на портале о новостройках Korter, на страницах ЖК, данные о которых обновлялись не ранее, чем три недели назад.

В каких жилых комплексах более низкие цены

1. Cosmic City

Второй блок данного жилого комплекса от строительной компании King Development обещают сдать в первом квартале 2023 года. Стоимость однокомнатных квартир в предчистовой отделке здесь начинается с 360 000 тенге за квадратный метр.

2. Dastur

Этот "комфортный" ЖК на левом берегу Астаны от застройщика "Мой Дом MWC" должны достроить к концу этого года. Цены на "однушки" в нем на данный момент составляют 370 990 тенге.

Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: sculpies/Getty Images

3. "Бигвилль Sezim Qala"

Это один из восьми ЖК комфорт-класса, которые в ближайший год должна сдать в эксплуатацию строительная компания BI Group.

Данный комплекс, сдача очередного блока которого должна вскоре состояться, – самый дешевый из них. Стоимость однокомнатных квартир в нем начинается с 375 600 тенге.

4. Athletic City

Застройщиком данного жилого комплекса является компания Tumar Group. Его первый блок планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего квартала. Цены на однокомнатные квартиры в нем на данный момент начинаются с 392 000 тенге.

5. River City

Корпорация "Орда Строй" – застройщик, возводящий данный "комфортный" жилой комплекс, чья сдача планируется на конец следующего года. Квартиры в нем можно купить уже сейчас. В частности, "однушка" стоит от 400 000 тенге за квадрат.

6. Jetisu.Lepsi

В конце текущего года компания BI Group также должна сдать два первых блока этого ЖК, стоимость однокомнатных квартир в котором на данный момент составляет от 414 627 тенге за квадратный метр.

7. Buqar Jyraý

Этот жилой комплекс снова представлен застройщиком "Мой Дом MWC". Его должны сдать в эксплуатацию в начале 2023 года, а "однушки" в нем на данный момент продаются по цене от 435 990 тенге.

8. "Кок-жайлау"

Два практически равноценных жилых комплекса представлены строительной компанией Sensata Group. Первый блок данного ЖК уже в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. Стоимость однокомнатных квартир в нем пока составляет от 450 000 тенге.

9. Miranda

Это второй ЖК от Sensata Group. Его должны сдать в эксплуатацию в начале следующего года. Стоимость квартиры с одной комнатой в предчистовой отделке при этом составляет от 480 000 тенге за квадратный метр.

Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: lingqi xie/Getty Images

10. "Сердце столицы"

Следующий по стоимости – снова ЖК от BI Group, где "однушки" стоят от 482 400 тенге. Его шестой блок обещают сдать к концу текущего года.

11. "Хан Плаза"

Этот жилой комплекс строится компанией KHAN Group. Его сдача запланирована на конец года. А пока можно купить однокомнатную квартиру по цене от 490 000 тенге за квадратный метр.

12. GreenLine.Asyl Mura

В ближайшее время должна быть сдача двух блоков в еще одном ЖК BI Group. Здесь цена однокомнатной квартиры составляет от 495 500 тенге.

13. "Бигвилль Capital Park"

А в начале следующего года начнут сдаваться очереди этого жилого комплекса, построенного BI Group. На данный момент "однушки" в нем можно купить по цене от 498 000 тенге.

14. Shabyt

Во втором квартале следующего года должно подоспеть строительство и этого ЖК от BI Group. В нем еще строящиеся однокомнатные квартиры стоят от 525 100 тенге.

15. Grand Turan bigville

В этом жилом комплексе от BI Group стоимость квартир с одной комнатой начинается от ‍531 100 тенге за квадратный метр. Его второй блок обещают сдать в ближайшее время, третий – к концу года, а последующие – уже в следующем году.

16. "Поколение bigville"

Все блоки данного жилого комплекса от BI Group комфорт-класса к концу текущего года уже планируют достроить. Стоимость квартир с одной комнатой и предчистовой отделкой здесь стоит от 600 400 тенге.

Таким образом, стоимость "однушек" в самом дешевом строящемся жилом комплексе столицы может быть в два раза меньше, чем в самом дорогом, несмотря на то, что оба они относятся к классу "комфорт". Выбор жилья при этом может быть обусловлен не только ценой, но и другими факторами, характеризующими ЖК и его застройщика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1988548-v-kakom-stroyaschemsya-zhk-astany-deshevle-kupit-odnushku/