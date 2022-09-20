В каком строящемся ЖК Астаны дешевле купить "однушку"

Квадратный метр жилья в новостройках Астаны – самый дорогой по республике. Чтобы сэкономить, можно купить квартиру в одном из строящихся жилых комплексов (ЖК). В каком из них ниже цены на "однушки", узнали журналисты NUR.KZ.
Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Средняя стоимость одного квадратного метра в новых многоквартирных домах Казахстана в августе составила 425 615 тенге. Между тем в Астане этот показатель за год вырос более чем на четверть.
Согласно информационно-аналитической системе Бюро национальной статистики, он составил 556 338 тенге, что значительно больше, чем в остальных регионах страны.
Цены на отдельные квартиры могут зависеть от разных факторов: расположения жилого комплекса, класса жилья, количества комнат, отделки и так далее.
При этом в строящихся жилых комплексах стоимость жилья может быть ниже. Именно в них мы и проверили цены на квадратный метр в однокомнатной квартире с предчистовой отделкой.
Мониторингу подверглись жилые комплексы комфорт-класса на левом берегу Астаны, конец строительства которых запланирован на 2022-2023 годы.
Данные были собраны 19 сентября на портале о новостройках Korter, на страницах ЖК, данные о которых обновлялись не ранее, чем три недели назад.
В каких жилых комплексах более низкие цены
1. Cosmic City
Второй блок данного жилого комплекса от строительной компании King Development обещают сдать в первом квартале 2023 года. Стоимость однокомнатных квартир в предчистовой отделке здесь начинается с 360 000 тенге за квадратный метр.
2. Dastur
Этот "комфортный" ЖК на левом берегу Астаны от застройщика "Мой Дом MWC" должны достроить к концу этого года. Цены на "однушки" в нем на данный момент составляют 370 990 тенге.
3. "Бигвилль Sezim Qala"
Это один из восьми ЖК комфорт-класса, которые в ближайший год должна сдать в эксплуатацию строительная компания BI Group.
Данный комплекс, сдача очередного блока которого должна вскоре состояться, – самый дешевый из них. Стоимость однокомнатных квартир в нем начинается с 375 600 тенге.
4. Athletic City
Застройщиком данного жилого комплекса является компания Tumar Group. Его первый блок планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего квартала. Цены на однокомнатные квартиры в нем на данный момент начинаются с 392 000 тенге.
5. River City
Корпорация "Орда Строй" – застройщик, возводящий данный "комфортный" жилой комплекс, чья сдача планируется на конец следующего года. Квартиры в нем можно купить уже сейчас. В частности, "однушка" стоит от 400 000 тенге за квадрат.
6. Jetisu.Lepsi
В конце текущего года компания BI Group также должна сдать два первых блока этого ЖК, стоимость однокомнатных квартир в котором на данный момент составляет от 414 627 тенге за квадратный метр.
7. Buqar Jyraý
Этот жилой комплекс снова представлен застройщиком "Мой Дом MWC". Его должны сдать в эксплуатацию в начале 2023 года, а "однушки" в нем на данный момент продаются по цене от 435 990 тенге.
8. "Кок-жайлау"
Два практически равноценных жилых комплекса представлены строительной компанией Sensata Group. Первый блок данного ЖК уже в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. Стоимость однокомнатных квартир в нем пока составляет от 450 000 тенге.
9. Miranda
Это второй ЖК от Sensata Group. Его должны сдать в эксплуатацию в начале следующего года. Стоимость квартиры с одной комнатой в предчистовой отделке при этом составляет от 480 000 тенге за квадратный метр.
10. "Сердце столицы"
Следующий по стоимости – снова ЖК от BI Group, где "однушки" стоят от 482 400 тенге. Его шестой блок обещают сдать к концу текущего года.
11. "Хан Плаза"
Этот жилой комплекс строится компанией KHAN Group. Его сдача запланирована на конец года. А пока можно купить однокомнатную квартиру по цене от 490 000 тенге за квадратный метр.
12. GreenLine.Asyl Mura
В ближайшее время должна быть сдача двух блоков в еще одном ЖК BI Group. Здесь цена однокомнатной квартиры составляет от 495 500 тенге.
13. "Бигвилль Capital Park"
А в начале следующего года начнут сдаваться очереди этого жилого комплекса, построенного BI Group. На данный момент "однушки" в нем можно купить по цене от 498 000 тенге.
14. Shabyt
Во втором квартале следующего года должно подоспеть строительство и этого ЖК от BI Group. В нем еще строящиеся однокомнатные квартиры стоят от 525 100 тенге.
15. Grand Turan bigville
В этом жилом комплексе от BI Group стоимость квартир с одной комнатой начинается от 531 100 тенге за квадратный метр. Его второй блок обещают сдать в ближайшее время, третий – к концу года, а последующие – уже в следующем году.
16. "Поколение bigville"
Все блоки данного жилого комплекса от BI Group комфорт-класса к концу текущего года уже планируют достроить. Стоимость квартир с одной комнатой и предчистовой отделкой здесь стоит от 600 400 тенге.
Таким образом, стоимость "однушек" в самом дешевом строящемся жилом комплексе столицы может быть в два раза меньше, чем в самом дорогом, несмотря на то, что оба они относятся к классу "комфорт". Выбор жилья при этом может быть обусловлен не только ценой, но и другими факторами, характеризующими ЖК и его застройщика.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1988548-v-kakom-stroyaschemsya-zhk-astany-deshevle-kupit-odnushku/