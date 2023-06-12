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Спрос на жилье снова снизился в Казахстане

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Домик-копилка на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спрос на жилую недвижимость в Казахстане снова заметно просел после резкого роста месяцем ранее. Сколько жилья приобрели жители страны в мае, рассказали в Бюро национальной статистики.

За последний месяц стоимость квадратных метров в Казахстане практически не изменилась. Исключением стал Шымкент, где цены снизились и на первичном, и на вторичном рынках. Впрочем, это не привело к росту продаж – спрос на жилье в мегаполисе за месяц упал на 11,2%, до 1 143 сделок в месяц.

Похожая картина наблюдается и в других регионах страны. В среднем по Казахстану количество сделок купли-продажи жилья в мае уменьшилось на 18,6% за месяц – с 31 445 до 25 588. Напомним, месяцем ранее спрос на жилье, наоборот, резко вырос.

В годовом разрезе снижение составило 16,1%, а по сравнению с показателем 2021 года объем сделок просел сразу на 47,08% – в мае позапрошлого года казахстанцы приобрели 48 351 единицу жилой недвижимости.

Количество сделок купли-продажи жилья. (май 2023 года)
Количество сделок купли-продажи. Инфографика: Бюро национальной статистики

Больше всего сделок купли-продажи было зарегистрировано в Алматы – 4 302 единицы (минус 22,6%). Следом идет Астана – 3 667 сделок (минус 23,2%), а на третьем месте расположилась Карагандинская область, где было зафиксировано 2 354 продажи (минус 16,9%).

Меньше всего сделок в мае было проведено в Улытауской области – всего 272 единицы (минус 20,5%).

Какое жилье покупали казахстанцы

В мае у казахстанцев пользовались спросом частные дома, а также 1-комнатные и 2-комнатные квартиры.

Так, за месяц было продано 6 666 единиц индивидуального жилья, 6 677 – 1-комнатных квартир, а также 7 120 – 2-комнатных.

На 3-комнатные квартиры пришлось лишь 4 127 сделок купли-продажи, а на 4-комнатные – всего 879. На большие квартиры с пятью и более комнатами в совокупности пришлось 119 сделок.

Какое жилье покупают казахстанцы
Какое жилье покупают казахстанцы. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить тот факт, что спрос на жилье, несмотря на рост в прошлом месяце, так и не смог восстановиться до прошлогодних показателей. Одной из причин может стать постепенное "сворачивание" некоторых льготных ипотечных программ, таких как "7-20-25".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024324-spros-na-zhile-snova-snizilsya-v-kazahstane/

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