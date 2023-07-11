Казахстанцы стали чаще покупать жилье

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июне снова начало расти количество сделок по купле-продаже жилья в Казахстане. О том, в каких регионах страны их было совершено больше всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Сфера жилой недвижимости Казахстана в данный момент переживает не самую активную фазу. Цены на квадратные метры "топчутся" на месте, а спрос на жилье сильно уступает прошлогодним показателям. Тем не менее в июне наметилось некоторое оживление рынка.

По данным Бюро национальной статистики, за прошедший месяц в стране было совершено 29 880 сделок купли-продажи жилья. Это сразу 16,8% больше, чем было в мае. Более того, это один из самых высоких показателей за первое полугодие 2023 года. Больше продаж было совершено только в апреле – 31 445 единиц.

Количество сделок купли-продажи жилья (2023 год). Источник: Бюро национальной статистики

Где больше всего было продано жилья

В региональном разрезе больше всего сделок купли-продажи было совершено в Алматы – 4 793. Следом идет Астана – 4 522 сделки. На третьем месте оказалась Карагандинская область, в которой за месяц было продано 2 841 единица жилья.

Как правило, казахстанцы приобретали квартиры – на них пришлось 21 993 сделки. Остальные 7 887 сделок были проведены по индивидуальным домам.

Чаще всего граждане приобретали 2-комнатные (8 525 единиц) и 1-комнатные (7 701 единица) квартиры. На 3-комнатные пришлось только 4 678 сделок, а на 4-комнатные – вообще лишь 951. Также было продано 110 5-комнатных квартир и 28 квартир с шестью и более комнатами.

Несмотря на то, что в июне наметился рост продаж, текущие показатели все равно уступают прошлогодним. В целом по стране количество сделок уменьшилось на 3,7% за год, а в плюс вышли лишь четыре региона: Костанайская область (18,3%), Астана (17,5%), Алматы (8,7%) и Шымкент (2,1%).

Отметим, что спрос на жилье может зависеть от целого ряда факторов, среди которых цены на жилую недвижимость, сворачивание некоторых льготных ипотечных программ, повышение порогов минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028181-kazahstantsy-stali-chasche-pokupat-zhile/