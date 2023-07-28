Сколько стоит Tesla в Казахстане и за границей

Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Электромобили набирают популярность среди казахстанцев из-за своих уникальных свойств и некоторых финансовых нюансов. О том, сколько стоит такой транспорт, читайте в материале NUR.KZ.

Спрос на электромобили растет во всем мире, и Казахстан не стал исключением.

Согласно сообщению EnergyProm.kz, их количество в стране за последний год выросло в семь раз – 3,6 тыс. единиц на июль 2023 года. И хотя общая доля такого транспорта в казахстанском автопарке не превышает 0,1%, все чаще автовладельцы решают приобрести электромобиль.

Одной из самых популярных марок эко-транспорта является Tesla. При этом ее стоимость оказалась ниже, чем в некоторых других странах.

Сколько стоит Tesla

Согласно публикации источника, в рейтинге стран по стоимости наиболее популярного электромобиля лидирующую позицию занимает Дания – здесь Tesla обходится в среднем в 66,5 тыс. долларов США или почти 30 млн тенге по текущему курсу.

Второе и третье места занимают Италия и Венгрия – 63,5 и 63,1 тыс. долларов соответственно.

При этом в США один электромобиль обходится дешевле – 40,4 тыс. долларов. А в Китае стоимость оказалась еще ниже – 39,2 тыс. долларов или около 17,7 млн тенге.

Стоимость электромобиля Tesla в странах мира. Источник: EnergyProm.kz

В Казахстане, как отмечает источник, приобрести новую Tesla можно в ценовом диапазоне от 14 млн тенге или 31,5 тыс. долларов США. Это стоимость электромобиля, который производится на заводах в Китае и без растаможки.

Напомним, что казахстанцев освободили от уплаты за растаможку электрокаров в 2023 году. Однако это касается только тех авто, что были куплены для личного пользования.

При этом заплатить придется только за госрегистрацию транспортного средства. Стоимость зависит от возраста машины:

до 2 лет — 0,25 МРП или 862,5 тенге ;

; от 2 до 3 лет — 25 МРП или 86 250 тенге ;

; старше 3 лет — 250 МРП или 862 600 тенге.

Ранее мы рассказывали о том, что обслуживание автомобилей и запчасти для них подорожали в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030445-skolko-stoit-tesla-v-kazahstane-i-za-granitsey/