Где продается самый дорогой бензин среди стран ЕАЭС

Автозаправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целом по ЕАЭС бензин за год подешевел, однако в каждой стране цены сильно отличаются. О том, где сейчас продается самое дорогое топливо, рассказали в Евразийской экономической комиссии.

В марте текущего года на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, наблюдалось небольшое снижение цен на автомобильный бензин – на 0,4% за год.

Впрочем, если рассматривать страны по отдельности, то окажется, что подешевело топливо только в двух странах – в Армении (на 26,9%) и Кыргызстане (14,9%). В России цены за год не изменились, в Казахстане они выросли всего на 0,1%, а в Беларуси зафиксировано самое сильное подорожание – сразу на 10,3%.

Дизельное топливо, наоборот, в среднем по ЕАЭС за год заметно подорожало – на 7,6%. Сильнее всего цены выросли в Кыргызстане (на 16,3%) и Казахстане (на 15,9%). Армения стала единственной страной, где дизтопливо стало дешевле – на 2,8%.

Однако, стоит отметить тот факт, что Казахстан, несмотря на то, что вошел в категорию стран, где наблюдается рост цен на бензин и "дизель", отличился самой низкой стоимостью топлива среди всех остальных стран-участниц Евразийского экономического союза.

Так, например, литр бензина в марте здесь стоил в среднем 179,5 тенге, тогда как в Армении, где было зафиксировано самое сильное снижение цен, литр топлива обходился в 455,3 тенге.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении дизельного топлива. В Казахстане он был самый дешевый – 241,1 тенге за литр. Самый дорогой "дизель" также был в Армении – 620,5 тенге. В России он стоил 302,4 тенге, в Беларуси – 384,1 тенге, а в Кыргызстане – 389,1 тенге за литр.

Цены на топливо в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Напомним, в апреле в Казахстане были увеличены предельные цены на бензин. На такой шаг правительство пошло для того, чтобы избежать возможного дефицита горюче-смазочных материалов.

Однако, по мнению некоторых экспертов, у этого решения есть и обратная сторона – вслед за ценами на бензин в стране может ускориться инфляция. И это притом, что среди стран ЕАЭС именно Казахстан отличается самым высоким ростом цен на товары и услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018979-gde-prodaetsya-samyy-dorogoy-benzin-sredi-stran-eaes/