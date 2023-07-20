Охота за билетами: казахстанцы вынуждены переплачивать за отпуск из-за перекупщиков

Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы, желающие отдохнуть на отечественных курортах, вынуждены втридорога покупать ж/д билеты у перекупщиков, если не успели приобрести их заранее, или искать другой способ передвижения, передает сайт телеканала КТК.

Жители Казахстана столкнулись с тем, что добраться до популярных туристических курортов страны становится сложнее, несмотря на то, что поездов курсирует немало. К примеру, чтобы добраться до озера Алаколь, людям приходится буквально охотиться за билетами.

"Конечно, мы брали за 45 дней в семь утра. (…) Вот в семь утра не возьмешь – к обеду уже билетов нет", – рассказала Орынбасар Каирбекова.

А тем, кто решил поехать в путешествие спонтанно, зачастую приходится искать другие способы передвижения.

"Билетов нет вообще. Придется на такси добираться. Хоть дорого, но придется", "Билетов нет. Нас поставили в лист ожидания. Это вряд ли поможет, мне кажется. Ждем, теряем время. Будем смотреть билеты на самолет теперь. А что делать?" – говорят те, кто только собирается в отпуск.

Тем временем в "Пассажирских перевозках" признают дефицит билетов по туристическим направлениям. В летний сезон на поездах путешествует около 4,5 млн человек. Однако в компании говорят, что делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

"Мы ввели по направлению в сторону Алаколя шесть дополнительных маршрутов – из Алматы, Усть-Каменогорска, Астаны. Более того, из Караганды до Астаны был маршрут определенный, мы его продлили до Борового", – рассказал пресс-секретарь АО "Пассажирские перевозки" Нариман Дюсекеев.

Как отмечают корреспонденты телеканала, причиной дефицита билетов могут быть и перекупщики.

"С начала текущего года департаментом полиции на транспорте выявлено четыре гражданина, которые назойливо предлагали свои услуги по приобретению билетов. Данные материалы выделены в отдельное производство по статье 624, примечание 1 КоАП РК", – сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП на транспорте МВД РК Бакытжан Коргашев.

Между тем, отмечается, что статья 624-1 КоАП РК предусматривает штраф от 100 МРП, а это – 325 тысяч тенге.

Источник: КТК

Цены на ж/д билеты в Казахстане

В середине мая аналитики заявили, что услуги пассажирского железнодорожного транспорта подорожали в Казахстане более чем на четверть. Стоит отметить, что о подорожании почти на 20% говорили и осенью 2022 года.

В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте – сразу на 73,8% за год.

До этого возмущение ценами на билеты выразили жители Актау. Горожане заявили, что за год цены на железнодорожные билеты выросли в два раза.

Цены на ж/д билеты вызвали интерес и у надзорных органов. Недавно сообщалось, что транспортные прокуроры добиваются снижения их стоимости.

В ведомстве пояснили, что инициированные прокуратурой поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.

Позже в КТЖ опровергли информацию о подорожании ж/д билетов в Казахстане. В компании сообщили, что данные о повышении цен на ж/д билеты на 27% не соответствуют действительности,

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029499-ohota-za-biletami-kazahstantsy-vynuzhdeny-pereplachivat-za-otpusk-iz-za-perekupschikov/