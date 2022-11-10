Железнодорожные билеты подорожали в Казахстане

Рельсы. Иллюстративное фото: pexels.com

Железнодорожные перевозки оказались одной из тех сфер экономики, которые сильно пострадали во время пандемии. Но и она постепенно начала восстанавливаться. Однако вместе с ростом объема услуг заметно выросла и их стоимость. О том, как подорожали билеты на поезда, рассказали аналитики EnergyProm.

В 2020 году пассажирские железнодорожные перевозки в Казахстане сильно просели по объемам – за девять месяцев пассажирооборот составил всего 6,4 млрд пассажиро-километров (пкм) против 14,1 млрд пкм в 2018 году.

Однако со временем объем услуг пассажирского железнодорожного транспорта начал восстанавливаться. Так, с января по сентябрь текущего года железнодорожным транспортом перевезли 14,7 млн пассажиров – сразу на 32,6% больше, чем годом ранее.

Непосредственно в сентябре пассажироперевозки составили 1,6 млн пассажиров, увеличившись за год на 32,7%.

Пассажирооборот достиг 12,5 млрд пкм – на 38,7% больше, чем годом ранее.

Пассажирские ж/д перевозки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, вместе с ростом пассажирооборота растут и цены на билеты. Так, по итогам октября 2022 года рост цен на услуги пассажирского ж/д транспорта составил 19,6% за год, что выше показателя инфляции в стране.

Напомним, к ноябрю темпы инфляции в Казахстане достигли рекордных 18,8%.

В то же время билеты на пригородные поезда подорожали на 16,7%, проезд в плацкартных вагонах в поездах внутриреспубликанского сообщения стал дороже на 20,6%, а в купейном вагоне – на 17,8%.

Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Шымкента – здесь билеты за год подорожали сразу на 56,3%. Также в тройке антилидеров оказались Жетысуская и Алматинская области – в этих регионах цены выросли на 45% и 32,3% соответственно.

В Алматы цены выросли на 13,6%, а в Астане – на 10,4%.

Наименьший рост цен был зафиксирован в следующих регионах:

Актюбинская область – на 4,9% за год ;

; Западно-Казахстанская область – на 6,6% ;

; Улытауская и Павлодарская области – по 8% в каждой.

Как изменились цены на ж/д билеты. Инфографика: energyprom.kz

Отметим, что в Казахстане подорожали не только услуги железнодорожного транспорта. Ранее мы рассказывали о том, что в стране также заметно выросли цены и на авиабилеты. В некоторых регионах подорожание составило почти 50%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996533-rost-stoimosti-zhd-biletov-prevysil-inflyatsiyu-v-kazahstane/