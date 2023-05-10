Цены на ж/д билеты в Казахстане пересмотрят после вмешательства прокуроров

Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Транспортные прокуроры добиваются снижения стоимости железнодорожных билетов в Казахстане, передает официальный сайт Главной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что Главная транспортная прокуратура изучила приказ "Об утверждении методики определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям".

"Установлено, что в методику неправомерно включена формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 21 февраля на данный нормативный акт прокуроры принесли протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, который удовлетворен в полном объеме.

"На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами", – добавили в Главной транспортной прокуратуре.

Также в ведомстве пояснили, что инициированные прокуратурой поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.

Напомним, в ноябре прошлого года аналитики сообщали, что железнодорожные билеты подорожали на 19,6% за год. Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Шымкента – здесь билеты за год подорожали сразу на 56,3%. Также в тройке антилидеров оказались Жетысуская и Алматинская области – в этих регионах цены выросли на 45% и 32,3% соответственно. В Алматы цены выросли на 13,6%, а в Астане – на 10,4%.

Добавим, что Главная транспортная прокуратура, согласно информации на ее официальном сайте, является специализированным органом Генпрокуратуры РК в сфере транспорта, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности, представляет интересы республики в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019908-tseny-na-zhd-bilety-v-kazahstane-peresmotryat-posle-vmeshatelstva-prokurorov/