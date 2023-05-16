Железнодорожные билеты сильно подорожали в Казахстане

Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Услуги пассажирского железнодорожного транспорта подорожали в Казахстане более чем на четверть. А в одном из мегаполисов рост цен превысил 90%. О стоимости ж/д билетов рассказали аналитики Finprom.

Как отмечается на портале, по итогам апреля текущего года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта выросли на 26,9% за год. Проезд в пригородном поезде подорожал на 25%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения – на 28,2%, а в купейном – на 27,5%.

Инфляция в стране за аналогичный период между тем составила 16,8%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте – сразу на 73,8% за год. Больше всего подорожали билеты в "плацкарт" – на целых 91,1%. В "купе" они выросли на 68,6%.

Далее по общему росту стоимости услуг ж/д транспорта для пассажиров идут Жетысуская (плюс 46,8%) и Кызылординская (39,6%) области.

Наименьший рост цен наблюдается в Восточно-Казахстанской (4,5%), Актюбинской (10,4%) областях и Алматы (12,7%). В Астане он составил 18,2%.

На сколько подорожали услуги пассажирского железнодорожного транспорта. Инфографика: finprom.kz

Между тем по итогам первого квартала текущего года железнодорожным транспортом воспользовались 4,8 млн пассажиров – на 14,1% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост, показатели все еще не догнали «докоронакризисный» период. Так, по сравнению с январем-мартом 2020 года они на 0,5% меньше, а с аналогичным периодом 2019 года – на 7,8%.

Самые значительные показатели в этом году были зафиксированы в Астане – 1,3 млн пассажиров, плюс 36,7% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Меньше всего железнодорожными пассажироперевозками воспользовались в Алматинской области.

При этом пассажирооборот за первый квартал текущего года составил 3,8 млрд пассажиро-километров (пкм) – на 11,4% больше, чем годом ранее.

Сколько пассажиров воспользовалось железнодорожным транспортом. Инфографика: finprom.kz

Отметим, что одно из самых популярных направлений в Казахстане в летний период, куда жители страны часто добираются ж/д транспортом, является озеро Алаколь. Ранее мы сообщали, что в сезон 2023 года к нему продолжат курсировать 11 железнодорожных маршрутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020730-zheleznodorozhnye-bilety-silno-podorozhali-v-kazahstane/