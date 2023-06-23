Какие продукты за год подешевели в Казахстане

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Несмотря на то, что инфляция в Казахстане до сих пор находится на высоком уровне, некоторые продукты питания заметно упали в цене. Что сейчас стоит дешевле, чем год назад, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы по-прежнему сталкиваются с высокими темпами роста цен на товары и услуги. В некоторых случаях из-за сильного подорожания даже меняются кулинарные предпочтения людей. Например, ранее мы рассказывали о том, что жители страны стали есть меньше мяса.

Впрочем, не все продукты питания растут в цене. Как показывают последние данные Бюро национальной статистики, некоторые социально значимые продовольственные товары сейчас стоят заметно дешевле, чем год назад.

Так, например, по состоянию на 20 июня 2023 года сахар подешевел сразу на 10,1% за год – до 444 тенге за килограмм. Напомним, в прошлом году казахстанцы столкнулись с дефицитом сахара в стране, а некоторые недобросовестные поставщики и продавцы на фоне ажиотажного спроса сильно завышали цены на него.

Стоят заметно дешевле, чем год назад, белокочанная капуста (на 16,2%) и морковь (на 13,2%). Килограмм этих овощей 20 июня стоил 131 и 184 тенге соответственно.

Подешевел за год и картофель. Несмотря на то, что последнее время цены на него постепенно растут, они все еще не догнали те, что были в прошлом году. В среднем по стране килограмм картофеля сейчас стоит на 8% дешевле – 179 тенге.

Сильнее всего подешевела гречневая крупа. С начала июля цены на нее упали сразу на 4,9%. В годовом разрезе стоимость стала ниже сразу на 26%. К 20 июня килограмм гречки стоил около 365 тенге.

Как изменились цены на социально значимые продукты питания. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, нельзя сказать, что в Казахстане все дорожает – некоторые товары действительно стоят дешевле, чем год назад. Однако это не отменяет того факта, что в целом жизнь за год стала дороже.

Те же социально значимые продовольственные товары в среднем за год подорожали сразу на 9,3%, а общая инфляция в стране по итогам мая установилась на уровне в 15,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026023-kakie-produkty-za-god-podesheveli-v-kazahstane/