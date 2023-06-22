Продуктовая инфляция: что сильнее всего подорожало в Казахстане

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция постепенно замедляется в Казахстане, однако многие продукты питания все равно стоят дороже, чем год назад. На сколько выросли цены на продовольственные товары, выяснили аналитики EnergyProm.

С начала весны инфляция в Казахстане постепенно снижает свои темпы. По итогам мая ее показатель снизился с 16,5% до 15,9%. При этом снизились и месячные темпы роста цен – с 0,9% до 0,6%.

Тем не менее, это не значит, что товары и услуги в стране дешевеют. Напротив, рост цен, особенно в отдельных регионах Казахстана, продолжается, хотя и намного медленнее, чем год назад.

Так, например, самый сильный месячный рост цен на продукты был зафиксирован в Улытауской области – сразу на 1,4%. Следом идут Жамбылская и Костанайская области – по 1,1% в каждой, а замыкает лидерские позиции Акмолинская область, где цены выросли на 1% за месяц.

Стоит отметить, что в то же время в Алматы, Шымкенте и Павлодарской области цены в секторе за месяц вовсе не изменились, а в Астане выросли лишь на 0,6%.

Рост цен на продукты питания. Инфографика: energyprom.kz

Что подорожало сильнее всего

Несмотря на тот факт, что за месяц цены в Казахстане не сильно выросли, в разрезе года все наоборот. Продукты питания по отношению к маю 2022 года подорожали сразу на 16,5%.

Если брать во внимание только фрукты и овощи, то здесь наблюдается не такой сильный рост цен – только 7,6%. Овощи при этом подорожали на 11,9%, а фрукты – лишь на 3,9%.

Однако сильным ростом цен отметились курага (на 31,8%, до 4,3 тыс. тенге за килограмм), апельсины (на 15,5%, до 978 тенге), бананы (на 14,8%, до 914 тенге) и лимоны (на 8,8%, до 1,2 тыс. тенге). При этом яблоки, напротив, подешевели на 3,4%, до 601 тенге за килограмм.

Среди овощей особо отметились огурцы, которые подорожали сразу на 53,4% за год, до 582 тенге за килограмм. Также сильно выросли цены на репчатый лук (на 31,9%, до 203 тенге) и помидоры (на 30,4%, до 855 тенге).

Рост цен на овощи и фрукты. Инфографика: energyprom.kz

Молочные продукты тем временем подорожали сразу на 23,6% за год. Сильнее всего консервированное молоко – на 42,6%. Питьевое выросло в цене на 26,1%, а кисломолочные продукты – на 24,1%.

Таким образом молоко, в зависимости от жирности, в мае могло стоить от 373 до 456 тенге в среднем по стране. Литр кефира стоил примерно 408 тенге, а килограмм творога – около 2 тыс. тенге.

Также выросли цены на мясо и мясные продукты – на 13% за год. Колбасы подорожали на 16,9%, а мясо и птица – на 12,1%. Напомним, на фоне роста цен в Казахстане сильно упало потребление мяса среди населения.

В мае за килограмм говядины просили примерно 2,5 тыс. тенге, а за баранину – 2,7 тыс. тенге. Мясо кур стоило примерно 1,4 тыс. тенге, а свинина – 2,2 тыс. тенге за килограмм. Дороже всего обходилась конина, килограмм которой стоил примерно 3 тыс. тенге.

Рост цен на молочные и мясные продукты. Инфографика: energyprom.kz

Среди мучных изделий не только лапша сильно выросла в цене, но и, например, хлеб – на 10,1%. В зависимости от сорта муки он в мае стоил от 195 до 451 тенге за килограмм.

Сама мука подорожала на 16,2% и в зависимости от сорта ее цена варьировалась от 236 до 375 тенге за килограмм.

Среди круп сильнее всего выросли цены на рис – на 44,9%, до 582 тенге за килограмм. также заметно выросли цены на овсяную (на 26,9% за год, до 662 тенге), манную (на 24,5%, до 485 тенге), перловую (на 22,6%, до 367 тенге), пшено (на 13,9%, до 501 тенге).

Отличилась лишь гречневая крупа, которая подорожала лишь на 2,7% за год – до 643 тенге за килограмм.

Рост цен на крупы и мучные изделия. Инфографика: energyprom.kz

В целом крупы и мучные изделия за год подорожали на 23,4%. Другими словами, несмотря на снижение темпов роста цен в стране, ни о какой дефляции, которая сейчас наблюдается в некоторых странах Евразийского Экономического Союза, речи пока не идет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025919-produktovaya-inflyatsiya-chto-silnee-vsego-podorozhalo-v-kazahstane/