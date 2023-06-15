Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Картофель и морковь начали дорожать в Казахстане

Опубликовано:

Овощи лежат на прилавке
Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые социально значимые продукты питания в Казахстане дорожают уже не первую неделю. Особенно это коснулось картофеля и моркови. О том, как меняются цены, читайте в материале NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, с начала июня цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в среднем почти не изменились – рост составил всего 0,1%. Более того, сразу семь продуктов питания успели заметно подешеветь. Например, белокочанная капуста (на 9,3%), гречневая крупа (на 3,4%), репчатый лук и яйца первой категории (на 2,6%).

Некоторое снижение цен было отмечено на муку первого сорта и куриные окорочка (на 0,1%), а также на подсолнечное масло (на 2,1%).

В то же время было зафиксировано сильное подорожание картофеля и моркови. Эти два товара с начала месяца выросли в цене сразу на 5,6% и 6,2% соответственно.

За последнюю неделю, то есть с 6 по 13 июня, рост цен составил 2% – для картофеля и 1,8% – для моркови. За период с начала года картофель подорожал на 12,8%, а морковь – на 22,9%.

Изменение цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане.
Изменение цен на СЗПТ. Источник: Бюро национальной статистики

Впрочем, в разрезе всего года и картофель, и морковь, даже несмотря на стремительное подорожание, до сих пор стоят дешевле, чем в июне 2022 – на 12% и 15,5% соответственно.

Также дешевле, чем год назад, стоят сахар (на 7,3%), белокочанная капуста (на 20,2%) и гречневая крупа (на 24,4%).

При этом за год сильно выросли цены на рис (на 52,9%), яйца (на 26,9%), рожки (на 25,4%), кефир (на 22,1%) и молоко (на 20,3%).

Изменение цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане.
Изменение цен на СЗПТ. Источник: Бюро национальной статистики

В целом в годовом разрезе социально значимые продовольственные товары подорожали сразу на 9,6%. По состоянию на 13 июня на некоторые из них установились следующие средние по стране цены:

  • гречневая крупа – 371 тенге;
  • картофель – 174 тенге;
  • морковь – 178 тенге;
  • репчатый лук – 196 тенге;
  • белокочанная капуста – 138 тенге.

Напомним, в Казахстане проводится ряд мероприятий, которые должны сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары в стране. Так, например, правительством устанавливается "потолок" для торговой надбавки, а также заранее закупаются сезонные фрукты и овощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024904-kartofel-i-morkov-aktivno-dorozhayut-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.