Картофель и морковь начали дорожать в Казахстане

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые социально значимые продукты питания в Казахстане дорожают уже не первую неделю. Особенно это коснулось картофеля и моркови. О том, как меняются цены, читайте в материале NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, с начала июня цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в среднем почти не изменились – рост составил всего 0,1%. Более того, сразу семь продуктов питания успели заметно подешеветь. Например, белокочанная капуста (на 9,3%), гречневая крупа (на 3,4%), репчатый лук и яйца первой категории (на 2,6%).

Некоторое снижение цен было отмечено на муку первого сорта и куриные окорочка (на 0,1%), а также на подсолнечное масло (на 2,1%).

В то же время было зафиксировано сильное подорожание картофеля и моркови. Эти два товара с начала месяца выросли в цене сразу на 5,6% и 6,2% соответственно.

За последнюю неделю, то есть с 6 по 13 июня, рост цен составил 2% – для картофеля и 1,8% – для моркови. За период с начала года картофель подорожал на 12,8%, а морковь – на 22,9%.

Изменение цен на СЗПТ. Источник: Бюро национальной статистики

Впрочем, в разрезе всего года и картофель, и морковь, даже несмотря на стремительное подорожание, до сих пор стоят дешевле, чем в июне 2022 – на 12% и 15,5% соответственно.

Также дешевле, чем год назад, стоят сахар (на 7,3%), белокочанная капуста (на 20,2%) и гречневая крупа (на 24,4%).

При этом за год сильно выросли цены на рис (на 52,9%), яйца (на 26,9%), рожки (на 25,4%), кефир (на 22,1%) и молоко (на 20,3%).

Изменение цен на СЗПТ. Источник: Бюро национальной статистики

В целом в годовом разрезе социально значимые продовольственные товары подорожали сразу на 9,6%. По состоянию на 13 июня на некоторые из них установились следующие средние по стране цены:

гречневая крупа – 371 тенге ;

; картофель – 174 тенге ;

; морковь – 178 тенге ;

; репчатый лук – 196 тенге ;

; белокочанная капуста – 138 тенге.

Напомним, в Казахстане проводится ряд мероприятий, которые должны сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары в стране. Так, например, правительством устанавливается "потолок" для торговой надбавки, а также заранее закупаются сезонные фрукты и овощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024904-kartofel-i-morkov-aktivno-dorozhayut-v-kazahstane/