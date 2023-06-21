Бешбармак подорожал для казахстанцев

Бешбармак. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Бешбармак дорожает из-за инфляции в Казахстане. Цены на его некоторые ингредиенты выросли. О том, что именно подорожало и в каком регионе, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахское национальное блюдо "бешбармак" казахстанцам обходится все дороже и дороже. Все из-за сильного роста цен на его главные ингредиенты.

Ранее мы рассказывали о том, что все популярные виды мяса за последний год сильно выросли в цене. Например, баранина подорожала на 9,3%, а конина – сразу на 11,9%.

Теперь же аналитики зафиксировали рост цен и на макаронные изделия, в том числе и на лапшу (кеспе). По данным Бюро национальной статистики, ее стоимость в годовом выражении в мае 2023 года выросла сразу на 26,8%, что заметно выше общей инфляции в стране (15,9%).

По итогам мая килограмм лапши в среднем стоил около 1 213 тенге. Однако среди регионов есть свои рекордсмены. Так, по данным аналитиков, самая дорогая лапша продается в Атырау – сразу 1 525 тенге за килограмм.

Отметилась высокой ценой также Астана – 1 440 тенге. А третье место делят между собой Уральск и Атырау, где килограмм лапши стоил порядка 1 384 тенге. В Алматы и Шымкенте лапша продавалась за 1 071 тенге и 1 191 тенге за килограмм соответственно.

Стоимость лапши в Казахстане (май 2023 года). Данные: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что ростом цен отметилась не только лапша, но и другое макаронное изделие – рожки. Они не связаны с бешбармаком напрямую, зато являются социально значимым продовольственным товаром. Это значит, что государство не допускает бесконтрольного роста цен в отношении него.

Тем не менее, по данным Бюро национальной статистики, по итогам мая рожки подорожали на 6,1% с начала года и сразу на 26,3% за год.

В мае килограмм рожек продавался в среднем за 314 тенге. Сильнее всего цены "кусались" в Астане, где в среднем рожки продавались по цене в 427 тенге за килограмм.

Следом идут Атырау (381 тенге) и Жезказган (366 тенге). В Алматы за килограмм просили около 317 тенге, а в Шымкенте всего 286 тенге.

Стоимость весовых рожек в Казахстане (май 2023 год). Данные: Бюро национальной статистики

Напомним, ранее мы также рассказывали о другом важном ингредиенте бешбармака – луке. Несмотря на тот факт, что в последнее время он заметно подешевел (на 2,6% с начала июня), килограмм лука по-прежнему стоит дороже, чем год назад (на 16,9%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025758-beshbarmak-podorozhal-dlya-kazahstantsev/