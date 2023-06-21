Казахстан продолжает лидировать по темпам инфляции в ЕАЭС

Часы и купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на снижение общих темпов роста цен, Казахстан по-прежнему отличается самой высокой инфляцией среди всех стран-участниц ЕАЭС. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии.

По итогам мая 2023 года месячная инфляция в Казахстане составила всего 0,6%. Годовая тем временем снизилась с 16,8% до 15,9%. Другими словами, в стране постепенно затихает рекордный рост цен.

Однако, несмотря на это, Казахстан по-прежнему остается лидером по темпам инфляции среди других стран, в том числе и тех, что входят в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).

Так, например, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), общая инфляция для союза по итогам мая текущего года составила 0,3% за месяц, 2,7% с начала 2023 года и 4,3% за год.

При этом, цены на продукты питания вовсе снизились на 0,3% за месяц, а непродовольственные товары подорожали лишь на 0,4%. Драйвером инфляции в мае выступила сфера платных услуг, которая за месяц подорожала на 1%.

Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

При этом сразу в двух странах ЕАЭС наблюдается дефляция, то есть снижение цен. В Беларуси за месяц цены снизились на 0,3%, а в Армении сразу на 1,8%, причем там же снижение с начала года составляет 0,9%.

В России за месяц цены выросли всего на 0,3%, а за год – лишь на 2,5%. А вот Кыргызстан в месячной инфляции опережает всех – 0,9%. Впрочем, в разрезе целого года страна по темпам роста цен по-прежнему уступает Казахстану – 11,3% против 15,9%

Инфляция в странах Евразийского экономического союза. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Напомним, ранее ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития назвал главные причины роста цен на товары и услуги в Казахстане. По его мнению, одним из факторов высокой инфляции в стране, являются действия самого правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025743-kazahstan-prodolzhaet-lidirovat-po-tempam-inflyatsii-v-eaes/