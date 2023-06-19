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Где в Казахстане сильнее всего дорожают товары и услуги

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Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Во многих регионах страны инфляция до сих пор находится на очень высоком уровне. О том, где фиксируется самый сильный рост цен на товары и услуги, рассказали в Национальном банке РК.

Несмотря на тот факт, что темпы инфляции в Казахстане снижаются третий месяц подряд, в ряде регионов по-прежнему наблюдается довольно сильный рост цен на многие товары и услуги.

Так, например, по итогам мая инфляция установилась на уровне 15,9%, однако сразу в 12 регионах страны этот показатель значительно выше.

Самые высокие показатели наблюдаются в Акмолинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях – по 17,6%. В Астане инфляция установилась в районе 16,6%, в Шымкенте – 15,6%, а в Алматы – 15,3%.

Самый низкий показатель зафиксирован в Алматинской области – 14,8%.

Рост цен на товары и услуги в регионах Казахстана (май 2023 года).
Годовая инфляция в регионах Казхастана. Инфографика: Национальный банк РК

Где сильнее всего подорожали продукты питания

Продовольственная инфляция по итогам мая установилась в районе 16,5%. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Мангистауской (20,7%), Акмолинской (18,1%), Кызылординской (17,9%) и Абайской (17,5%) областях.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а также в Астане этот показатель равен 17,4% в каждом регионе. В Жетысуской рост цен находится на уровне 17,3%, в Западно-Казахстанской – 17,2%, а в Атырауской – 16,9%.

В Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областях продуктовая инфляция находится на уровне в 16,8%, а в Восточно-Казахстанской и Улытауской областях – 16,6%.

Где сильнее подорожали платные услуги и непродовольственные товары

По итогам мая рекордсменом по росту цен на платные услуги стала Акмолинская область – 18,1%. На втором месте находится Улытауская область с показателем в 17,1%, а на третьем расположилась Мангистауская область – 16,2%.

Астана отличилась самым высоким ростом цен на непродовольственные товары – сразу 23,6% по итогам мая. На втором месте оказалась Северо-Казахстанская область – 19,4%, а третье место заняла Восточно-Казахстанская область – 18,5%.

Рост цен на товары и услуги в регионах Казахстана (май 2023 года).
Рост цен ны товары и услуги. Инфографика: Национальный банк РК

Темпы роста цен снижаются в Казахстане

Несмотря на тот факт, что годовая инфляция в стране по-прежнему находится на высоком уровне, ее общие темпы постепенно снижаются. Так, например, в апреле месячный прирост составил 0,9%, а в мае уже 0,6%.

В целом, текущая месячная инфляция все равно остается выше исторически среднего показателя (0,5%). Более того, во всех регионах, за исключением Павлодарской и Алматинской областей, а также Астаны, рост цен в мае 2023 года зафиксирован выше этой отметки.

Сравнение текущей инфляции со средним показателем за последние 5 лет.
Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, ранее в Национальном банке сделали прогноз по росту цен на товары и услуги в стране в 2023 году. По мнению экспертов годовая инфляция сложится в пределах 11-14%, а в последующие годы она продолжит замедляться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025336-gde-v-kazahstane-silnee-vsego-dorozhayut-tovary-i-uslugi/

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