Депутаты засомневались в реальности официальной средней зарплаты по Казахстану

Деньги в конверте. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Юлия Кучинская сегодня на собрании фракции партии Amanat высказала сомнение в реальности официальных показателей по средней заработной плате, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила Юлия Кучинская, для того, чтобы составлять корректный план, важно опираться на реальные цифры и четко понимать ситуацию, в которой находимся.

"Но, если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в другом Казахстане. Средний уровень заработной платы – 340 тыс. тенге. Я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности она в 3-4 раза меньше у большей части населения.

Относительно статистики по уровню безработицы – удивительно, но на протяжении десяти лет на уровень безработицы в Казахстане не влияют никакие факторы: ни пандемия, ни экономический кризис. Он у нас всегда стабильно от 4,6% до 5%", – заявила она.

В связи с этим она поинтересовалась у представителя Бюро национальной статистики, когда власти начнут опираться на реальную статистику и будут иметь модели, которые бы отражали реальную ситуацию в социально-экономическом положении страны.

Руководитель Бюро нацстатистики Жандос Шаймарданов в ответ заявил, что они рассчитывают заработную плату, исходя из информации, которую ежеквартально получают от предприятий.

По его словам, они получают несколько показателей, один их них – это фонд оплаты труда и количество занятых работников на предприятии.

"Заработную плату мы можем смотреть отдельно по предприятию и в разрезе регионов и отраслей. Это среднеарифметический показатель. На самом деле диапазон очень большой. Минимальную заработную плату, 70 тысяч тенге, у нас получает около 5-6% работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, у них заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион, и два миллиона в месяц, и больше.

Соответственно, когда мы смотрим эти диапазоны, мы рекомендуем повышение не только на среднеарифметическом уровне, но и медианном. По итогам первого квартала она составила 225 тысяч тенге. И вот эта разница между 340 и 225 тысяч тенге складывается из того, что есть работники, которые получают высокие зарплаты", – пояснил он.

По его словам, высокие зарплаты отмечены в горнодобывающем секторе, в нефтедобывающей промышленности. Здесь средняя зарплата составляет 766 тысяч тенге, что в 2,2 раза выше, чем в среднем по экономике.

В то же время в ряде других отраслей, например, в сельском хозяйстве, зарплаты намного ниже. По итогам первого квартала средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 179 тысяч тенге. Это в 1,5 раза ниже, чем в среднем по экономике.

Напомним, в начале мая представители Бюро нацстатистики сообщали, что среднее значение номинальной зарплаты по республике в 1-м квартале 2023 года составило 340 636 тенге.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это больше на 19,3%, но в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, произошло снижение на 0,6%.

Медианная заработная плата – номинальный оклад "среднего" казахстанца, находящегося в ряду наемных работников, выстроенных по размеру зарплаты – в 1-м квартале 2023 года составила 225 736 тенге.

Номинальная, медианная и модальная заработные платы

Номинальная заработная плата, как ранее поясняли наши специалисты, – это статистический показатель, который определяется без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, работники которых могут получать более низкие зарплаты. Более того, "на руки" работники, как правило, получают меньше, поскольку часть заработной платы уходит на уплату налогов и обязательных отчислений.

С другой стороны взглянуть на зарплаты казахстанцев можно с помощью информации об их медианном и модальном размерах. Они демонстрируют более реальные данные о доходах большинства наемных работников.

Так, медианную зарплату получает казахстанец, расположившийся в середине условного ряда работающих граждан, выстроенных по размерам начисленной заработной платы. То есть одна половина наемных работников страны получает меньше чем он, а другая – больше.

То есть медианную заработную плату получает средний казахстанец. Этот показатель более понятен, чем абстрактная среднемесячная заработная плата.

Модальный размер заработной платы – это наиболее часто встречающаяся начисленная зарплата среди казахстанских работников, не считая сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Самая частая зарплата при этом в разы меньше всех вышеперечисленных. Согласно ежегодному отчету БНС, в 2022 году она составляла 68 565 тенге, то есть чуть выше минимальной заработной платы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023108-deputaty-zasomnevalis-v-realnosti-ofitsialnoy-sredney-zarplaty-po-kazahstanu/