Как сильно подорожало жилье в Казахстане в апреле

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Цены на жилье в Казахстане продолжают расти. Дорожают как новостройки, так и вторичная жилая недвижимость. Вслед за ними растет и арендная плата. Апрель продолжил тенденции марта и показал очередной рост цен. О том, как изменилась стоимость квадратных метров, узнали журналисты NUR.KZ.

Жилье дорожает пятый год подряд. Как сообщает Бюро национальной статистики, последнее снижение цен на квартиры в новостройках было в далеком 2016 году – тогда они подешевели на 3,6%. Вторичное жилье стало чуть дешевле в 2017 году – на 1,6%.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Затем жилая недвижимость в Казахстане стабильно дорожала. Несмотря на прогнозы экспертов, которые считали, что в апреле цены на жилье упадут на 5-10%, произошло обратное. За месяц цены выросли на 0,8% в новостройках и на 1,8% – на квартиры со вторичного рынка. За год эти показатели составили 20,3% и 27,7% соответственно.

Таким образом, средняя цена за новый квадратный метр в апреле составила 412 315 тенге, стоимость вторичного жилья чуть выше – 459 137 тенге за квадратный метр.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Средняя арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с мартом выросла на 0,8%. По сравнению с апрелем прошлого года рост составил 22,2%. Таким образом, квадратный метр в съемном жилье в среднем стоил 3 561 тенге.

Первый квартал 2022 года показывал рост цен во многих сферах экономики. Рынок жилья не был исключением. Хоть в апреле и не произошло ожидаемого снижения цен, зато наметилось замедление роста.

Для справки: март текущего года показывал рост цен нового жилья на 5,5% по отношению к февралю – это на 4,7 процентных пункта больше, чем было в апреле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1968402-kak-silno-podorozhalo-zhile-v-kazahstane-v-aprele/