Семьи с каким доходом считаются малообеспеченными и могут получать выплаты в Казахстане

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Малообеспеченным семьям полагается адресная социальная помощь от государства. Сколько получателей АСП насчитывается в Казахстане, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Если казахстанская семья оказалась за чертой бедности, то она может рассчитывать на получение адресной социальной помощи (АСП) от государства. Однако, чтобы выплаты в итоге были назначены, получатели должны соответствовать следующим условиям:

среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть меньше 70% от регионального прожиточного минимума;

от регионального прожиточного минимума; все трудоспособные члены семьи должны иметь работу или содействовать мерам занятости.

По состоянию на 1 марта 2023 года адресная социальная помощь назначена 444,9 тыс. человек из 84,7 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге.

С начала текущего года в рамках АСП детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет также выплачивается дополнительная помощь в размере 1,5 МРП на каждого ребенка – то есть по 5 175 тенге. Такую выплату получили уже 134,1 тыс. детей дошкольного возраста.

Напомним, раньше детям полагался гарантированный социальный пакет, состоящий из набора продуктов и бытовой химии, однако в итоге от такого вида помощи было решено отказаться в пользу дополнительной денежной выплаты.

Адресную социальную помощь в Казахстане между тем начали назначать в проактивном формате, то есть без активного участия самих получателей. Если семья подходит под условия назначения АСП, то ее главе придет SMS с номера 1414 с уведомлением о назначении, на которое нужно только дать согласие и указать свой банковский счет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2014635-semi-s-kakim-dohodom-schitayutsya-maloobespechennymi-i-mogut-poluchat-vyplaty-v-kazahstane/