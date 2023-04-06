Прожиточный минимум продолжает расти, несмотря на снижение инфляции, в Казахстане

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Несмотря на тот факт, что в марте показатель инфляции снизился, реальный рост цен продолжается, что влияет и на прожиточный минимум в регионах. О том, где он самый высокий, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам марта в Казахстане было зафиксировано резкое снижение темпов инфляции – с 21,3% до 18,1%. Произошло это из-за так называемого эффекта "высокой базы" – явления, когда из-за высокого роста цен годом ранее снижается текущий показатель.

Другими словами, снижение инфляции оказалось только статистическим. На деле же рост цен продолжился – в марте продукты подорожали на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,5%, а платные услуги – на 0,2%.

Это также повлияло и на прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – показатель, который определяет сумму, нужную казахстанцу, чтобы покрыть свои минимальные потребности. По данным Бюро национальной статистики, в марте он установился на уровне 46 365 тенге в среднем по Казахстану. Это на 0,66% больше, чем было в феврале.

Стоит отметить, что прожиточный минимум может сильно отличаться в зависимости от региона. Причем, разброс является достаточно большим – от 41 831 до 58 572 тенге.

Так, самый высокий ПМ был зафиксирован в Мангистауской области – 58 572 тенге. На втором месте с большим отставанием расположилась Астана – 50 896 тенге. Третье место у Алматы – 48 311 тенге. В Шымкенте прожиточный минимум установился на уровне 45 775 тенге.

Западно-Казахстанская область отметилась самым маленьким прожиточным минимумом по стране (41 831 тенге). Также невысокие показатели зафиксированы в Актюбинской (42 454 тенге) и Кызылординской (42 721 тенге) областях.

Прожиточный минимум в марте 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Важно понимать, что прожиточный минимум используется не только для определения минимальной суммы, необходимой для одного казахстанца. Он нужен для определения уровня бедности в регионе.

Если у семьи доход на каждого человека меньше 70% от прожиточного минимума в регионе, то ее признают малообеспеченной и нуждающейся в адресной социальной помощи (АСП).

Например, для того, чтобы домохозяйство смогло подать заявление на получение АСП в Мангистауской области, ее среднедушевой доход не должен превышать 41 000 тенге на человека. Для Западно-Казахстанской области эта граница установлена на уровне 29 281 тенге.

Таким образом, две семьи с одними и теми же доходами, могут считаться малоимущими в одном регионе, но не быть таковыми в другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015664-prozhitochnyy-minimum-prodolzhaet-rasti-nesmotrya-na-snizhenie-inflyatsii-v-kazahstane/