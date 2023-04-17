Кому предлагают самые высокие зарплаты в Казахстане, рассказали в Минтруда

Деньги и трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Предложенные работодателями оклады и желания соискателей не всегда совпадают. Кому предлагают самые высокие зарплаты в Казахстане, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В марте 2023 года на Электронной бирже труда было размещено 73,5 тысячи вакансий. В сравнении с февралем их количество уменьшилось на 3%. Но еще сильнее (на 35%) сократилось количество резюме – до 63,5 тыс.

Как сообщили эксперты Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР), наибольшую потребность в кадрах показали предприятия секторов образования (13,9 тыс.), здравоохранения (3,4 тыс.) и прочих видов услуг (7,7 тыс.).

Наиболее востребованными, как и ранее, были высококвалифицированные специалисты. А востребованность в низкоквалифицированном труде составила всего чуть менее 20% от размещенных вакансий. Высоким остался и спрос на работников средней квалификации – на них пришлось 40%.

"При этом наблюдался дисбаланс между спросом и предложением – соискателей со средней квалификацией было почти вдвое меньше, чем размещенных вакансий, а людей, оказывающих низкоквалифицированный труд, было почти в два раза больше, чем требовалось работодателям», – рассказали в ЦРТР.

Там также отметили, что конкуренция за рабочие места отмечалась не только у работников без квалификации, но и у юристов (число резюме от соискателей превысило количество вакансий на 432), социальных работников (на 352 резюме больше) и учителей физической культуры и спорта (на 250 больше).

Какие профессии наиболее востребованные

Среди самых востребованных работников в марте оказались водители (1,6 тыс. вакансий от работодателей), воспитатели (1,5 тыс.), охранники (1,4 тыс.), санитары (1,3 тыс.), медицинские сестры (1,2 тыс.) и бухгалтеры (1,2 тыс.).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прирост количества вакансий демонстрировали 6 регионов, в том числе Северо-Казахстанская (+28%), Жамбылская (+15%), Акмолинская (+15%) и другие области.

При этом снижение активности поиска кадров наблюдалось сразу в 14 регионах. Больше всего это заметно в Мангистауской области, где количество вакансий уменьшилось на 37%. Впрочем, здесь наблюдается и сокращение количества резюме – на 39%.

Гендерная структура за прошедший месяц не изменилась – мужчины и женщины в равной степени активно искали работу.

По возрастным группам от общего числа соискателей 47% – молодежь в возрасте до 35 лет, из них больше всех проявляли активность соискатели в возрасте 31-35 лет. Треть всех резюме исходила от лиц в возрасте 36-50 лет, остальные 20% – это соискатели в возрасте старше 50 лет.

Какие зарплаты предлагают казахстанцам

По итогам марта наибольшую заработную плату ожидали получить соискатели, претендующие на позицию руководителя проектов в телекоммуникациях (в среднем от 1,6 млн тенге), главного комплаенс-контролера (примерно 1,3 млн тенге), а также инженера по учету нефти, резервуарам, ремонту и техническому сервису машин (около 1 млн тенге).

Но желания казахстанцев не совпали с предложениями работодателей – самые высокие оклады вместе с тем предлагали сетевым инженерам (в среднем начиная от 900 тыс. тенге), промышленным альпинистам (примерно 625 тыс. тенге), а также инженерам по бурению (около 550 тыс. тенге).

Напомним, что представителям одной из самых низкооплачиваемых сфер деятельности в Казахстане обещали увеличить зарплаты вдвое. В частности, изменения ждут рыбоводов, трудящихся на государственных предприятиях, которые в среднем получают по 90 тысяч тенге.

В целом по стране средняя зарплата при этом составляет более 350 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017060-komu-predlagayut-samye-vysokie-zarplaty-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/