Какие зарплаты получали казахстанцы в марте

Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стала известна среднемесячная заработная плата в Казахстане в марте 2023 года. О том, в каких сферах деятельности были зафиксированы самые высокие оклады, читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что в феврале текущего года средняя номинальная зарплата по Казахстану достигла 347 662 тенге. Отметим, что "на руки" работники, как правило, получают меньше, ведь часть заработной платы уходит на уплату налогов и обязательных отчислений.

По итогам марта средний показатель по стране вырос еще сильнее и теперь, по данным Бюро национальной статистики (БНС), составляет 351 633 тенге. При этом статистики предупреждают, что после публикации квартальных официальных данных он будет пересчитан и может незначительно измениться.

Также стоит учитывать, что эти данные не учитывают малые предприятия, где обычно зарплаты несколько ниже.

Где платили такие зарплаты

То есть средняя номинальная зарплата не показывает всю картину по стране. Другими словами, если она превысила 350 тыс. тенге, это не значит, что все казахстанцы в марте текущего года получали такие суммы.

Напомним, есть такой показатель как "модальная зарплата", которая определяет самый распространенный размер оклада в стране, который в 2022 году составлял всего 68 565 тенге. Другими словами, именно столько получала большая часть работников в Казахстане.

Тем не менее в стране есть "сферы-рекордсмены", где казахстанцам платят довольно внушительные суммы. Так, по данным аналитиков, в марте больше всего платили в сфере разработки карьеров и горнодобывающей промышленности, где средняя зарплата составила 717 958 тенге.

На втором месте расположилась сфера финансов и страхования – 627 322 тенге, а третье место досталось сектору профессиональной, научной и технической деятельности – 519 329 тенге.

В список самых высокооплачиваемых, с зарплатами выше среднего показателя, также вошли следующие сферы:

информации и связи – 501 089 тенге ;

; строительства – 471 611 тенге ;

; в целом промышленности – 468 568 тенге ;

; транспорта и складирования – 425 972 тенге ;

; обрабатывающей промышленности – 397 205 тенге.

Самые высокооплачиваемые сферы. Источник: Бюро национальной статистики

Где платили меньше средней зарплаты

Далеко не все сферы экономики Казахстана в марте могли похвастаться высокими окладами. Например, казахстанцы, занятые в рыболовном секторе, в среднем получали 110 028 тенге, а работающие в лесоводстве – около 164 245 тенге.

В целом средняя зарплата работников сельского, лесного и рыбного хозяйств составила 194 019 тенге. Это самые маленькие значения по Казахстану.

В других сферах экономики зарплаты выше, но они все равно не догнали средний показатель. Например, в коммунальной сфере платили около 312 183 тенге, в сфере госуправления, обороны и соцобеспечения – 318 105 тенге, а в области административного и вспомогательного обслуживания – 326 254 тенге.

Средняя зарплата в Казахстане в марте 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, в Казахстане по-прежнему наблюдается сильный разброс по зарплатам – в некоторых случаях разница более чем в пять раз.

Напомним, при анализе зарплат в стране вместо показателя средней номинальной заработной платы некоторые аналитики используют медианную, которая считается более объективной, так как находит точный центр зарплатной сетки. По последним данным БНС, она равна 204 168 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016110-kakie-zarplaty-poluchali-kazahstantsy-v-marte/