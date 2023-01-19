Казахстанские работодатели не могут найти подходящие кадры

Офисные работники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие сферы казахстанской экономики остро нуждаются в работниках – вакансий, опубликованных на бирже труда, почти в три раза больше, чем резюме. О том, где самая большая потребность в кадрах, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В декабре 2022 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 106,1 тыс. вакансий. За месяц спрос на кадры среди работодателей вырос на 16%. Однако за это же время было опубликовано лишь 36,6 тыс. резюме, что сразу на 27% меньше ноябрьского показателя.

Другими словами, рабочих мест значительно больше, чем желающих трудоустроиться. Напомним, в третьем квартале 2022 года в стране насчитывалось более 450 тыс. безработных граждан, причем порядка 100 тыс. из них получали социальные выплаты по потере работы.

Где наблюдается самый большой дефицит кадров

Как сообщают в Минтруда, в разрезе отраслей самая большая потребность в кадрах зафиксирована в сельском хозяйстве (13,3 тыс. вакансий), предоставлении прочих видов услуг (10,3 тыс. вакансий) и среднем образовании (9,8 тыс. вакансий).

Среди квалифицированных работников в декабре высоким спросом также пользовались:

агенты по недвижимости – 2,9 тыс. вакансий;

вакансий; социальные работники – 1,3 тыс. вакансий;

вакансий; охранники – 1,2 тыс. вакансий;

вакансий; санитары – 1,2 тыс. вакансий;

вакансий; повара – 1,1 тыс. вакансий;

вакансий; воспитатели и их помощники – 1,1 тыс. и 851 вакансий соответственно.

Стоит отметить, что похожая картина наблюдалась и в разрезе регионов – вакансий стало больше, а вот активность соискателей заметно снизилась.

"Количество вакансий возросло в большинстве регионов. Так, за месяц в Туркестанской области прирост вакансий составил 170%, до 15,3 тыс., а в Алматинской области – 105%, до 10,6 тыс.

При этом в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Астане и Алматы было размещено 44% от всех вакансий за месяц" – отмечает управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Количество резюме в это же время стало заметно меньше. В Алматинской области оно сократилось на 48%, в Карагандинской – на 47%, а в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях – на 45% в каждой.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие предлагались зарплаты

Стоит отметить, что в декабре разница наблюдается не только между спросом и предложениями. Аналитики также зафиксировали разные ожидания у работодателей и наемных работников по поводу зарплаты.

Согласно данным Электронной биржи труда, наибольшую заработную плату ожидали генеральные директора (около 2,8 млн тенге), комплектовщики товаров (порядка 2,4 млн тенге), монтажники окон (примерно 1,8 млн тенге).

В это же время больше всего работодатели готовы были платить начальникам цехов в сфере промышленности (около 832 тыс. тенге), главным технологам (в среднем 700 тыс. тенге), руководителям технической сферы (порядка 650 тыс. тенге) и промышленным альпинистам (примерно 650 тыс. тенге).

Кто ищет работу в Казахстане

Впрочем, в декабре искали работу в основном водители автомобилей, продавцы, бухгалтеры и юристы. Также, как отметила Александра Молчановская, в заметном избытке оказались вахтеры (268 вакансий и 561 резюме), HR бизнес-партнеры (22 вакансии и 153 резюме) и учителя физкультуры (106 вакансий и 231 резюме).

В целом почти треть размещенных резюме принадлежала молодежи от 16 до 28 лет (10,8 тыс.). Еще 42% – взрослым людям в возрасте до 44 лет (15,5 тыс. резюме), и только 9% или 3,3 тыс. резюме принадлежало соискателям предпенсионного возраста.

Как сообщили в ЭБТ, декабрь отметился повышенной потребностью в кадрах при достаточно низком предложении как в разрезе регионов, так и профессий. При этом эксперты отметили, что конец года обычно характеризуется снижением деловой активности с постепенным восстановлением в начале следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005826-kazahstanskie-rabotodateli-ne-mogut-nayti-podhodyaschie-kadry/