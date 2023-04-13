Самые востребованные профессии в Казахстане назвали эксперты

Собеседование. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане ощущается нехватка специалистов рабочих специальностей, но востребованы не только они. О том, кого ищут работодатели, рассказали эксперты Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Найти работу "по душе" – очень важно, но не менее важно найти и ту специальность, которая будет востребована на рынке, а работодатели будут готовы платить хорошие деньги.

Как выяснили эксперты во время опроса предпринимателей, в Казахстане в основном востребованы специалисты рабочих специальностей: швеи, повара, охранники, разнорабочие, автомеханики и многие другие.

Причем, многим предпринимателям достаточно найти работника с профессионально-техническим образованием, лишь у каждой пятой востребованной вакансии было требование о наличии высшего образования.

В специалистах остро нуждаются целые секторы экономики. Дефицит составляет примерно 134 тыс. кадров. Так, нехватка работников ощущается в сферах строительства, обрабатывающей промышленности, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Стоит отметить, что не везде при этом работодатели готовы платить высокие зарплаты. Так, например, по итогам марта стало известно, что рабочим, занятым в сфере горнодобывающей промышленности, платят в несколько раз больше тех, кто работает в сельском хозяйстве.

"Всем нужны рабочие руки. Вместе с тем, эти же рабочие кадры относятся к низкооплачиваемым должностям. Размер их заработной платы варьируется от 115 до 184 тыс. тенге. Средний уровень дохода составляет 147 тыс. тенге", – поделился данными заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Нахипбеков.

Впрочем, не только рабочие специальности востребованы в Казахстане. Как оказалось, дефицит кадров наблюдается также в сферах торговли и образования, а одними из востребованных специальностей стали менеджеры по продажам и бухгалтеры.

Топ-10 востребованных профессий в Казахстане. Инфографика: НПП "Атамекен"

При этом мало кто из опрошенных предпринимателей ищет юристов или экономистов, зато на рынке труда возникла потребность в маркетологах.

"Если в прошлом году ВУЗы Казахстана выпустили только 359 маркетологов, то предприятия, принявшие участие в нашем опросе, уже заявили о потребности в более 1,2 тыс. специалистов маркетинга. То же самое мы наблюдаем по специальностям «Архитектура», «Хореография», «Общественное здравоохранение»", – рассказал Тимур Нахипбеков.

Таким образом, можно отметить, что рабочие профессии по-прежнему очень востребованы в Казахстане, вместе с тем "выстрелили" и некоторые другие специальности, которые раньше таковыми не считались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016606-samye-vostrebovannye-professii-v-kazahstane-nazvali-eksperty/