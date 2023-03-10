Каким будет курс доллара через месяц и год по прогнозам казахстанских экспертов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сильное укрепление тенге в феврале повлияло на ожидания экспертов от экономической ситуации в стране. О том, какие прогнозы они строят по курсу доллара, рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана.

В феврале можно отметить сразу два важных экономических события. Первое связано с курсом валют – казахстанский тенге сильно укрепился к доллару, рублю и евро. Второе связано с ростом цен – инфляция после снижения темпов в последние три месяца вновь ускорилась и в феврале достигла 21,3%.

Таким образом оба этих явления сильно повлияли на ожидания профессиональных участников финансового рынка по поводу экономической ситуации в стране.

Так, согласно проведенному опросу, на фоне февральского укрепления казахстанской валюты прогнозы в отношении курса тенге существенно улучшились. Если еще месяц назад ожидалось, что в среднесрочной перспективе он "рухнет" до 460,14 тенге за доллар, то теперь эксперты считают, что в апреле доллар будет стоить около 439,6 тенге.

Аналогично улучшились прогнозы и по курсу через год – ранее ожидалось, что доллар установится на уровне 482,2 тенге, а после укрепления эта оценка улучшилась до 470,6 тенге за доллар.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, не везде ожидания экспертов улучшились. Из-за ускорившейся в феврале инфляции заметно выросли и инфляционные ожидания. По мнению респондентов через год инфляция в стране составит 14,3%, что намного выше прогнозного коридора Национального банка на 2023 год, который составляет 9-13%.

Эти прогнозы в свою очередь заметно влияют и на ожидания по поводу базовой ставки. Большая часть экспертов из-за усилившейся инфляции прогнозирует ее сохранение на текущем уровне (16,75%) на ближайшем заседании Нацбанка, которое пройдет 7 апреля.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, в долгосрочной перспективе эксперты все-таки ожидают, что в дальнейшем казахстанский центральный банк начнет смягчать свою денежно-кредитную политику и через год снизит базовую ставку до 14%.

Напомним, ранее в своем докладе Национальный банк РК отметил, что в 2022 году инфляция ускорялась за счет роста импортных цен в условиях переноса ослабления обменного курса тенге на внутренние цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012363-kakim-budet-kurs-dollara-cherez-mesyats-i-god-po-prognozam-kazahstanskih-ekspertov/