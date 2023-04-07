Рубль упал до уровня апреля 2022 года. В чем причина?

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Курс рубля в этот четверг резко упал. Доллар стоит дороже 81 рубля, а евро больше 89. За день обе валюты подорожали более чем на 1,5 рубля. Экономисты объясняют это совокупностью факторов: экономическая реальность поменялась, и в этой новой ситуации рубль реагирует на крупные сделки - вроде ухода из страны Shell. Ждать ли восстановления российской валюты?

С начала недели доллар вырос более чем на 5%: еще в понедельник с утра он стоил чуть более 77 рублей, а в четверг вечером уже более 81 рубля. Евро подорожал с начала недели еще сильнее - на 10 рублей, или почти на 13%.

Сейчас обе валюты стоят столько же, сколько они стоили в апреле 2022 года. Тогда война обрушила курс рубля, но затем ЦБ начал закручивать гайки. Действия регулятора и резкое падение импорта привели к укреплению рубля - как раз в начале апреля он только восстанавливался.

Однако сейчас ситуация противоположная тому, что было в апреле прошлого года. Импорт растет, а доходы от экспорта падают - сочетание факторов явно не в пользу рубля. Это значит, что о рекордах лета 2022 года можно забыть.

Зато в такой ситуации рубль может реагировать на крупные сделки или новости. Сейчас экономисты, опрошенные Би-би-си, и агентство Блумберг предполагают, что событием, обрушившим рубль, стали новости о выходе из проекта "Сахалин-2" британской нефтяной компании Shell.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему это произошло и чего ждать дальше.

Уменьшение "валютного навеса"

Курс рубля зависит от баланса счета текущих операций, то есть соотношения того, сколько в страну приходит денег из внешнего мира, например, через торговлю и финансовый сектор, и сколько из нее уходит. Экономисты это называют фундаментальными факторами, которые определяют курс рубля.

Эти факторы значительную часть 2022 года были в пользу российской валюты. Многие месяцы прошлого года рубль был крепким за счет значительного профицита торгового баланса: тогда Россия из-за введенных санкций мало импортировала, а экспортировала значительные объемы энергоресурсов - цены были высокими, а санкции на экспорт нефти ввели только в конце года.

С тех пор, когда доллар стоил 50-55 рублей, профицит торгового баланса уменьшился как минимум в три раза. Импорт постепенно восстанавливается, а введенные западными странами ограничения на продажу российской нефти привели к заметному сокращению доходов от экспорта нефти и газа.

"В структуре рынка мы сместились от ситуации ярко выраженного профицита ликвидности, такого валютного навеса, который у нас был в прошлом году, к ситуации такой более сбалансированной по торговым потокам", - говорит главный экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

До войны в такой ситуации на рубль влияли и другие факторы, например, активность на рынке иностранцев. Но сейчас на курс рубля другие факторы почти не влияют, а объемы торгов небольшие.

"Сейчас именно тот самый момент, когда маленькие потоки, небольшие операции оказывают влияние на курс и могут играть более важную роль", - говорит Софья Донец.

Выход Shell из "Сахалина-2" и другие факторы

Агентство Блумберг связало падение курса рубля с выходом компании Shell из проекта "Сахалин-2".

Об этом стало известно на этой неделе. Британская компания никак не могла покинуть проект - для ее ухода нужно было личное разрешение Владимира Путина. "Коммерсант" сообщил, что компания его получила благодаря личной просьбе главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

По данным издания, "Новатэк" должен выплатить Shell почти 95 млрд рублей за ее долю в проекте. Компания может также получить и часть дивидендов.

Судя по всему, это и стало тем самым "маленьким потоком", повлиявшим на рубль.

"По мнению рынка, сейчас покупалась валюта под сделку с Shell, которой разрешили выйти из сахалинских проектов", - отмечает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Будет ли снова крепкий рубль?

Фундаментальных оснований ожидать сохранения курса рубля на текущем уровне нет, считает Софья Донец.

"Для того, чтобы он там поддерживался, мы должны увидеть существенно более низкие объемы экспорта, существенно более низкие цены на нефть. А сейчас с конца апреля, наоборот, мы будем видеть более высокие цены на нефть - после решения ОПЕК+. Поэтому мы ожидаем, что слабый рубль - временное явление", - говорит экономист.

По словам Софьи Донец, не стоит ждать, что курс рубля "укрепится" к прошлогодним уровням. "Это означает, что у нас есть шансы вернуться к 75 [рублям за доллар] в ближайшее время", - считает она.

Экономист, директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой также ожидает, что во втором-третьем квартале курс вернется к значениям 75-77 рублей за доллар.

"Краткосрочно может быть и 83, и 85, и 90, но вряд ли эти уровни будут устойчивы", - отмечает Полевой.

Как прогнозирует Антон Табах, постепенное укрепление рубля может начаться в конце апреля - начале мая.

"Мы на этот год видим достаточно широкий коридор. То есть, условно говоря, от 80 с чем-то [рублей за доллар] до, наоборот, 70 без чего-то, среднее значение - где-то 75, но вокруг этого значения курс будет скакать довольно широко", - полагает экономист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015812-rubl-upal-do-urovnya-aprelya-2022-goda-v-chem-prichina/