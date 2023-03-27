Планируют ли казахстанские работодатели повышать зарплаты из-за роста цен

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Казахстанские работодатели зачастую самостоятельно решают, увеличивать зарплаты своим работникам или нет. Влияет ли на это решение рост цен в стране, читайте в материале NUR.KZ.

Уровень годовой инфляции рос в Казахстане весь последний год, достигнув по итогам февраля 21,3%. В таких условиях одним из основных желаний населения страны может являться соответствующее повышение доходов.

При этом, если, например, пособия и пенсии увеличиваются в обязательном порядке, то вопрос повышения заработных плат наемных работников зачастую решается их работодателями.

Впрочем, здесь могут быть свои исключения. Например, напомним, что зарплаты учителей уже несколько лет подряд повышают на 25% по поручению президента страны.

Готовы ли работодатели повышать зарплаты

Между тем по результатам опроса, который стаффинговая компания ANCOR провела среди представителей 281 компании из различных отраслей, подавляющее большинство работодателей (77%) планируют в 2023 году увеличить фонд оплаты труда (ФОТ).

Более половины (70%) из них закладывают увеличение расходов на заработные платы сотрудников с учетом инфляции, остальные при планировании ФОТ не учитывают рост цен на товары и услуги.

Планы по увеличению зарплат чаще встречаются в иностранных компаниях (80% опрошенных в данной категории планируют увеличить фонд оплаты труда). Среди местных работодателей этот показатель равен 73%.

Больше всего компаний, которые планируют увеличение ФОТ, относятся к секторам финансовые услуги, автобизнес и телекоммуникации.

Планируют ли работодатели сокращать зарплату

При этом 16% опрошенных работодателей планируют оставить зарплаты на прежнем уровне. Среди них преобладают локальные компании.

И еще 8% опрошенных собираются сократить расходы на фонд оплаты труда – это прежде всего компании из отрасли логистики, медицины и розничной торговли.

Напомним, что в январе 2023 года средняя заработная плата в Казахстане составила 342 083 тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 21,34%. Годовая инфляция в тот же период достигла 20,7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014186-planiruyut-li-kazahstanskie-rabotodateli-povyshat-zarplaty-iz-za-rosta-tsen/