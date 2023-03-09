Сколько в среднем зарабатывали казахстанцы в январе 2023 года

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые профессии традиционно оплачиваются намного лучше, чем другие. О том, в каких сферах деятельности казахстанцам платили больше всего в январе текущего года, узнали журналисты NUR.KZ.

В четвертом квартале 2022 года средняя зарплата в Казахстане достигла 338 715 тенге. По сравнению с предыдущим квартальным периодом этот показатель вырос почти на 40 тыс. тенге.

Как оказалось, рост зарплат продолжился и в новом году. По данным Бюро национальной статистики (БНС), среднемесячная заработная плата по оценке в Казахстане в январе 2023 года составила 342 083 тенге.

Отметим, что это не та сумма, которую получает работник "на руки". Реальная зарплата после вычета всех налогов и взносов оказывается значительно меньше. Аналитики БНС также отмечают, что текущая оценка средней зарплаты будет пересчитана после того, как станут известны данные за первый квартал 2023 года.

В каких сферах платят больше всего

Как и в предыдущих отчетах, "пальму первенства" по размерам средних заработных плат получила горнодобывающая промышленность – 717 710 тенге. На втором месте с сильным отставанием расположилась сфера финансов и страхования – 573 520 тенге.

А замыкает тройку высокооплачиваемых профессий сектор профессиональной, научной и технической деятельности – 517 248 тенге.

Впрочем, в Казахстане есть много сфер деятельности, где размер окладов не дотягивает даже до среднего показателя.

Так, например, самые маленькие средние зарплаты в январе были зафиксированы в предприятиях, занимающихся рыбным промыслом (рыболовством и рыбоводством). Здесь работники получают всего около 107 тыс. тенге, что более чем в три раза меньше общей средней заработной платы.

Также небольшими окладами отличилась другая "природная" сфера – лесоводства и лесозаготовки. Здесь работники в среднем зарабатывают около 161 тыс. тенге. Что касается в целом сельского, рыбного и лесного хозяйства, то здесь среднемесячная зарплата составила 205 244 тенге.

Средняя зарплата в Казахстане в январе 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Отметим, что средняя номинальная зарплата не является самым объективным из всех доступных показателей. Помимо этого аналитики также используют медианный показатель – точный центр в сетке зарплат, а также модальный, определяющий зарплату, которую получает абсолютное большинство казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012188-skolko-v-srednem-zarabatyvali-kazahstantsy-v-yanvare-2023-goda/